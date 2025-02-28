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В Германии подняли вопрос о возможности блокировать антироссийские санкции ЕС

В бундестаге подняли вопрос о возможности блокировать санкции ЕС против России
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Фото: Getty Images/NurPhoto
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Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок поднял вопрос о возможности Берлина блокировать введение Евросоюзом (ЕС) санкций против России и Китая. Об этом говорится в обращении депутата к правительству ФРГ.

«Рассматривало ли федеральное правительство — что, на мой взгляд, целесообразно — вопрос о том, может ли оно принять меры для противодействия санкциям ЕС, введенным против России и Китая, например, в случае возможного форс-мажора, стихийных бедствий, внутренних беспорядков или введения США высоких тарифов на товары немецкого производства для защиты экономики Германии и благополучия немецкого народа», — цитирует текст запроса Lenta.Ru.

Парламентарий также спросил, есть ли у федерального правительства возможность заблокировать пакеты санкций, как это происходит в Венгрии или Словакии.

Парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Сюзанна Бауманн ответила на запрос депутата, что при рассмотрении санкций учитывается их влияние на экономику Евросоюза. По ее словам, федеральное правительство ведет диалог с немецкой промышленностью по этому вопросу и ЕС единогласно принимает решение о санкциях.

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Ранее в этот день сообщалось, что индекс усталости жителей Германии от санкций против России, Китая и Ирана достиг максимума — сейчас он составляет 9,4 из 10 баллов. С конца декабря он вырос на 0,4 пункта, свидетельствуют данные опроса движения «Остановите санкции».

Среди опрошенных с низким доходом индекс достиг 9,7 пункта, что составляет прирост в 0,2 пункта к декабрю, среди предпринимателей индекс составил 8,7 с приростом 0,3 пункта, а у молодежи и пенсионеров — 9,2 и 8 соответственно. Среди госслужащих показатель составил 7,2, где прирост 0,4 пункта.

Индекс усталости немецкого общества в отношении санкций формируется на основе данных анонимного онлайн-опроса, проводимого каждые два месяца.

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