Индекс усталости немцев от санкций против РФ достиг потолка

Индекс усталости жителей Германии от санкций против России, Китая и Ирана достиг максимума — сейчас он составляет 9,4 из 10 баллов. С конца декабря он вырос на 0,4 пункта, свидетельствуют данные опроса движения «Остановите санкции», результаты опубликованы на портале Gegensanktionen.

Среди опрошенных с низким доходом индекс достиг 9,7 пункта, что составляет прирост в 0,2 пункта к декабрю, среди предпринимателей индекс составил 8,7 с приростом 0,3 пункта, а у молодежи и пенсионеров — 9,2 и 8 соответственно. Среди госслужащих показатель составил 7,2, где прирост в 0,4 пункта.

Индекс усталости немецкого общества в отношении санкций формируется на основе данных анонимного онлайн-опроса, проводимого каждые два месяца.

В этом году помимо традиционных вопросов о качестве жизни населения, впервые был задан новый вопрос: «Стоит ли пересмотреть Германии санкционную политику в отношении России и Китая, если взять во внимание действия президента США Дональда Трампа, которые он проводит, ориентируясь на собственные национальные интересы?» В итоге 37% респондентов поддержали инициативу, 25% — высказались против, а еще 38% отказались комментировать.

По данным движения, продолжающийся рост индекса усталости немцев стал последствием продолжающейся стагнации в экономике. Также отказ от российских энергоносителей нанес ущерб промышленному сектору ФРГ. Помимо этого, экономика Германии сталкивается с ростом безработицы, которая в начале 2025 года достигла рекордного за последние 10 лет уровня в 6,4%.

Парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля, на которых победил блок ХДС/ХСС, набравший 28,6% голосов. Второе место заняла «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%, Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца заняла третье место с 16,4%.

При этом Свободная демократическая партия (СвДП) и новая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) не прошли в бундестаг. 24 февраля Мерц анонсировал переговоры о формировании коалиции с Социал-демократической партией.