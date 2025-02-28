Маск назвал Вэнса будущим президентом США
Американский миллиардер, предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в пятницу, 28 февраля, заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс — будущий американский лидер.
«Лучший вице-президент и наш будущий президент», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию другого пользователя о том, что Вэнс во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера раскритиковал последнему уровень свободы слова в королевстве.
Ранее, 26 февраля, телеканал NBC News сообщил, что группа сторонников Трампа рассматривает варианты изменений конституции США, чтобы президент-республиканец смог баллотироваться на свой третий срок. По данным телеканала, Трамп с момента своего возвращения в Белый дом «подогревал и подпитывал» идею о том, что может баллотироваться на пост главы государства еще раз. При этом пока ему не позволяет сделать это 22-я поправка к конституции, которая запрещает одному человеку занимать должность президента дольше двух сроков.