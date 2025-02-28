Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» победила на фестивале ORIGINAL+

Фантастическая комедия «Дорогая, я больше не перезвоню», которая на 70% снята с использованием технологии Virtual Production, стала победителем в номинации «Инновация» на IV фестивале художественного контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Об этом 28 февраля сообщают «Известия».

Использование Virtual Production позволило создателям не только воссоздать на экране красочный и фантастический мир, но и воплотить саму идею фильма. В кинокартине гармонично переплетаются виртуальный мир и реальный.

При помощи LED-экранов на съемочной площадке было создано восемь виртуальных локаций, каждая из которых отсылает к работам великих художников — Ван Гога, Босха, Хокни и воплощает собой сознание персонажа.

Кроме того, проект отличается симбиозом реальных актеров и цифровых элементов: трехмерная массовка, которая взаимодействовала с живыми актерами, была создана с помощью фотограмметрии.

На экраны кинотеатров фильм выйдет 6 марта. В прокат его выпускает дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (вхо­дит в хол­динг «На­ци­о­наль­ная Ме­диа Груп­па»). Картина создана компанией ID Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке НМГ.

Накануне в Москве прошла премьера комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» режиссера Александра Фомина. По сюжету, молодой столичный рекламщик Даня страдает синдромом отложенной жизни: много работает, пытается успеть всё — и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он, наконец, достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей.

Внезапно главный герой впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь, а пока что коротает время в баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».

Главные роли сыграли Никита Ефремов, Агата Муцениеце, Ян Цапник и Евгения Добровольская.