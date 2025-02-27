Покинул сети: в Москве показали комедию «Дорогая, я больше не перезвоню»

В Москве 26 февраля состоялась премьера комедии «Дорогая, я не перезвоню», в которой герой Никиты Ефремова переживает синдром отложенной жизни, модный недуг миллениалов. Фильм режиссера Александра Фомина завершает условную трилогию о кризисе нынешних 30-летних, но на этот раз постановщик хочет поговорить со зрителями, будто бы в первую очередь со своими ровесниками, о настоящем и будущем, жизни и смерти. В широкий прокат «Дорогая, я больше не перезвоню» выйдет 6 марта . О том, как прошла премьера — в материале «Известий».

Последний фильм Евгении Добровольской

Москва готовится встречать весну — и в анонсах кинотеатров всё чаще мелькают семейные, романтические, приключенческие, но комедии. Правда, режиссер Александр Фомин предлагает встретить март, размышляя с юмором о двух вечных вопросах: о месте в этом мире и жизни после смерти. Символично, но, невзирая на активные слухи о скором сносе кинотеатра «Октябрь», это место всё еще эпицентр столичной культуры: отсюда стартуют самые ожидаемые кинопремьеры, а на их красные дорожки продолжает выходить вся светская Москва. Так же бодро прошел и первый показ комедии «Дорогая, я больше не перезвоню».

Актер Никита Ефремов, исполнивший главную роль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Главный герой фильма — молодой московский рекламщик Даня, страдающий синдромом отложенной жизни. Главную роль исполнил Никита Ефремов. Его Даня работает без сна и отдыха, пытаясь успеть всё. Правда, счастья ему это не приносит: что-то постоянно мешает ему зажить по-настоящему здесь и сейчас. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».

— Практически все молодые люди сейчас либо жертвуют настоящим моментом ради будущей карьеры или еще каких-то вещей и не ценят тот момент, в котором живут сейчас. В целом главный постулат буддизма заключается в том, чтобы жить здесь и сейчас, не откладывая свою жизнь на потом. Потом может и не наступить, — рассказал «Известиям» генеральный продюсер фильма Дмитрий Литвинов. — Но мы подали это в легкой манере, без всяких психологических замысловатостей. Здесь есть вполне четкие концепты, которые зрители поймут, найдут в этих героях себя или своих близких . Подумают о том, что, может быть, стоит научиться ценить момент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В беседе с «Известиями» режиссер и сценарист Александр Фомин рассказал, что на создание фильма его натолкнули печальные события из собственной жизни.

— У моей любимой бабушки, которая меня воспитывала, как и у главного героя, была аневризма головного мозга, она лежала в коме. К сожалению, ее не стало. Это и стало отправной точкой, когда я задумался о жизни, смерти, текущем моменте и о том, что нас ждет где-то там , — рассказал постановщик. Бабушкам и мамам и посвящена его новая картина.

С такой же трогательной и не менее печальной ноты началась и сама премьера. «Дорогая, я не перезвоню» стал последним фильмом актрисы Евгении Добровольской, которой не стало в январе 2025 года. В новом фильме она сыграла мать главного героя.

— Евгения была большим профессионалом, она отлично вписалась в нашу команду и работала на 100% все смены, которые у нее были, — сказал режиссер. Создатели и зрители почтили память артистки минутой молчания.

Диалог о жизни и смерти

Несмотря на то, что все события картины происходят в вымышленном мире, в картине еще довольно много из личной жизни режиссера и сценариста. Название вымышленного бара отсылает к названию реального питейного заведения, горячо любимого режиссером в юности. Инфернальный аэропорт, куда попадает главный герой, тоже не случаен. Аэрофобия героя Ефремова — это личный недуг постановщика.

— Поэтому для меня загробный мир представлен в виде аэропорта: с одной стороны, я очень люблю путешествовать, с другой стороны, я очень боюсь летать на самолете. Загробный мир так же: с одной стороны, это путешествие, где нас может ждать что-то увлекательное. С другой стороны, это очень страшно, — рассказал Фомин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На премьеру режиссер пришел в такой же одежде, что и та, в которой герой Никиты Ефремова ходит в фильме. Правда, футболку режиссера украшает портрет исполнителя главной роли. Фомин признался «Известиям», что он большой фанат Никиты Ефремова и видел в главной роли только его. Сам артист, представляя картину, рассказал, что несмотря на довольно экзистенциальную тематику, на съемках была непринужденная и легкая атмосфера. От гнетущих мыслей актерский каст в лице Милы Ершовой, Дмитрия Чеботарева, Агаты Муцениеце, Яна Цапника, Валентины Ляпиной, Ангелины Пахомовой и Евгения Шварца спасался мемами. Команда у проекта сложилась в том числе и потому, что многие актеры уже работали с Фоминым на других проектах.

Ефремов — один из немногих артистов, который не боится открыто говорить о тревоге, психологии и своем опыте в терапии. Он также известен тем, что некоторые свои роли разбирает вместе с психологом. Хотя, как добавляет актер, сейчас в этом уже помогают и чаты GPT. В марте у актера выйдет еще один проект, затрагивающий тему жизни и смерти — это сериал «Между нами химия».

— Мне кажется, и у меня есть запрос на это. И вообще, у нас много сейчас интересного происходит. Это время задуматься, — сказал Ефремов.

Съемки фильма проходили в декорациях, построенных на «Мосфильме». При этом для создания фантастических потусторонних миров были использованы передовые технологии съемки на LED-экранах. Помощь в создании проекта оказала студия виртуального продакшена XOVP, которая работала, в частности, над военной драмой «Воздух» Алексея Германа-младшего.

— Если бы мы делали всё это в графике, то это кино бы стоило гораздо дороже. Мы использовали последние современные технологии и создали те миры, которые зрители увидят в картине. Эти миры сотканы из воспоминаний главного героя. Поскольку он очень любил искусство, они очень похожи на картины Ван Гога , — отметил генеральный продюсер Дмитрий Литвинов.

Кадр из фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» Фото: Телеканал «Россия 1»