В Москве прошла премьера комедийного фильма «Дорогая, я больше не перезвоню». Об этом 27 февраля сообщили «Известия».

На первый взгляд дерзкая комедия повествует о фантастической истории и загробном мире, однако при этом поднимает серьезные проблемы реальной жизни. Отмечается, что на красной ковровой дорожке побывали звезды отечественного кино в вечерних нарядах преимущественно черного цвета. Однако режиссер кинокартины Александр Фомин пришел в зеленой куртке, как у героя Никиты Ефремова.

«Я фанат Никиты. Я в его фан-клубе. Сценарий сначала был, а потом мы уже нашли Никиту. Это моя обычная одежда, я всегда так хожу», — поделился режиссер.

По его словам, фильм во многом основан на личных переживаниях режиссера. Главный герой Даня тоже боится летать на самолетах и занят съемками видеороликов, а также ищет ответ на вопрос, как найти время на себя и на борьбу со своими страхами.

После герой впадает в кому — это становится началом его ментального путешествия по потустороннему миру. Со справкой о совершенных грехах его отправляют на рейс — либо в ад, либо в рай. Но сначала он попадает в чистилище, которое походит на зону ожидания.

«Герой попадает в ту ситуацию, когда у него внутренний конфликт с собой и за счет обострения ситуации, его прямого столкновения с тем, что: чувак, как бы тебя сейчас не будет, — возникает возможность собственной перепрошивки отношения к себе, к жизни и вообще к простоте», — рассказал актер Никита Ефремов.

Лейтмотивом фильма служит напоминание, что необязательно доводить себя до нервного расстройства, чтобы наконец начать созерцать приятные мелочи жизни. Актриса Агата Муцениеце сыграла спутницу жизни Дани. Отца главного героя сыграл Ян Цапник, а мать — Евгения Добровольская, для которой эта роль стала последней в кино.

Ранее в этот день сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал «Известиям» о своем новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание» с российским актером Юрой Борисовым. Как отметил режиссер, по сюжету фильма молодой режиссер желает снять свой фильм по мотивам романа русского писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание».