Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении
Российские войска отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки. Об этом 28 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих», — указали в ведомстве.
Российская армия уничтожила бронетранспортер противника, 12 бронированных машин, 22 автомобиля, а также четыре артиллерийских орудия и самоходно-артиллерийскую установку (САУ) «Богдана».
Кроме того, шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления беспилотников и три склада боеприпасов. Помимо этого, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Ранее в этот день российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Освобождение населенного пункта от ВСУ осуществлялось силами подразделения группировки войск «Север».