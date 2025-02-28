В Кремле прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона

Киев ничем не гнушается в своей террористической активности. Об этом 28 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем, в данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается, вот всё, что можно сказать», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать предотвращение теракта, который спецслужбы Украины готовили в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта против митрополита Тихона ранее в этот день. Главное управление разведки минобороны Украины для подготовки к преступлению завербовало украинца и россиянина через мессенджер Telegram. В отношении двух злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению или покушение на преступление»), ч. 2 ст. 205 («Подготовка террористического акта») и ч. 4 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств, совершенный организованной группой») УК РФ.

Кроме того, сотрудники ФСБ нашли в лесистой местности тайник, где было электронное устройство, похожее на флеш-накопитель, и конверт с украинскими паспортами, где были фотографии подозреваемых и подставные имена. Фальшивые документы злоумышленники планировали использовать для отъезда за границу после исполнения преступного замысла.

Замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в тот же день заявил, что планы спецслужб Украины, которые готовили теракт против митрополита, ужасают, это продолжение борьбы Киева с каноническим православием. Кипшидзе подчеркнул, что такое воинствующее безбожие — безумие, которое получит оценку суда истории.