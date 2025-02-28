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В РПЦ назвали ужасающими планы ГУР по покушению на митрополита Тихона

Кипшидзе: планы Киева устроить теракт против митрополита Тихона ужасают
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Планы украинских спецслужб, предпринявших покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), ужасают и являются продолжением борьбы властей Украины с каноническим православием. Об этом 28 февраля заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«С одной стороны, ужасают планы украинских спецслужб, которым профессиональными усилиями наших правоохранителей не удалось сбыться. А с другой, стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине — уничтожать церковь? Богоборчество — вот что мотивирует тех, кто пытается убивать и преследовать клириков», — указал он в своем Telegram-канале.

Кипшидзе отметил, что подобное воинствующее безбожие всегда являлось не чем иным, как безумием. Поэтому нынешние события рано или поздно получат оценку суда истории.

Он указал, что спецслужбы Украины предприняли попытку теракта в отношении митрополита Тихона именно в то время, когда наметились перспективы мирно решить конфликт на Украине.

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ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта против митрополита Тихона ранее в этот день. Уточнялось, что Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) для подготовки к преступлению завербовало украинца и россиянина через мессенджер Telegram. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению или покушение на преступление»), ч. 2 ст. 205 («Подготовка террористического акта») и ч. 4 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств, совершенный организованной группой») УК РФ.

В лесистой местности был обнаружен тайник, где в пластиковом контейнере были сложены электронное устройство с заложенной в него информацией о планах террористов, а также конверты с двумя украинскими паспортами, в которых были фотографии подозреваемых и фальшивые имена. После осуществления задуманного они планировали скрыться за границу.

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