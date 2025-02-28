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Названы самые безаварийные автомобили в возрасте до пяти лет

«Автотека»: LiXiang возглавил рейтинг безаварийных авто в возрасте до пяти лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Чаще всего безаварийные автомобили встречаются среди моделей LiXiang — у 84% предложений нет записей о ДТП. Об этом 28 февраля «Известиям» рассказали эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»).

Аналитики изучили отчеты по популярным автомобилям возрастом до пяти лет, которые продавались на платформе в 2024 году. Исследование показало, что две трети таких машин не имеют в истории записей о ДТП. На втором месте после LiXiang расположился Zeekr с показателем 81,5%. Пятерку дополнили Jetour (80,6%), Voyah (79,8%) и Honda (79,3%).

Самой безаварийной моделью в отчетах стал кроссовер LiXiang L9 (86%). Второе место заняла другая модель этого бренда — L7 (82,5%). Далее идут Geely Monjaro (82,1%), Lada Niva Legend (81,4%) и Zeekr 001 (80,9%). Десятку замкнули Exeed RX, Toyota Highlander, Voyah Free, Lada Niva Travel и Changan UNI-K.

«Примечательно, что среди топ-10 моделей, которые реже всего попадают в ДТП, оказались как премиальные авто, так и представители массового сегмента. Это подтверждает, что безаварийная эксплуатация автомобиля зависит не только от технологий и класса машины, но и, в первую очередь, от внимательности водителя», отметил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.

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Ранее в этот день сообщалось, что средняя стоимость автомобилей с пробегом европейских, японских и корейских брендов в феврале 2025 года у дилеров составила 2,94 млн рублей, что на 20% выше, чем в то же время в прошлом году. У частных продавцов европейские, японские и корейские автомобили с пробегом в среднем стоят 2,41 млн рублей, что на 8% ниже февраля прошлого года.

Также 28 февраля стало известно, что россияне, которые выставляют китайский автомобиль на продажу, в качестве следующей машины чаще всего рассматривают модели с пробегом европейских марок. Продавцы машин европейских марок не готовы менять потребительские привычки и вместо своего автомобиля ищут, в основном, также авто с пробегом европейских брендов во всех сегментах.

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