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Автомобили с пробегом ушедших из РФ марок подорожали на 20% за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Средняя стоимость автомобилей с пробегом европейских, японских и корейских брендов в феврале 2025 года у дилеров составила 2,94 млн рублей, что на 20% выше, чем в то же время в прошлом году. Об этом «Известиям» 28 февраля рассказали эксперты «Авто.ру Бизнес».

Китайские подержанные автомобили в среднем стоят 1,88 млн рублей, что на 5% меньше того же периода 2024 года. Стоимость российских авто с пробегом составила 856,5 тыс. рублей (–10% по сравнению с февралем 2024-го).

У частных продавцов европейские, японские и корейские автомобили с пробегом в среднем стоят 2,41 млн рублей, что на 8% ниже февраля прошлого года. Средняя стоимость китайских подержанных автомобилей не изменилась с 2024 года и составляет 1,58 млн рублей. Российские подержанные автомобили потеряли в цене 3% с прошлого года и теперь стоят 664,6 тыс. рублей.

«Парк подержанных автомобилей на рынке становится старше, а интерес к европейским и японским автомобилям, как мы видим, по-прежнему высок. Дилеры стараются находить для продажи качественные модели либо предварительно инвестируют в подготовку автомобиля — по этим причинам средняя цена на бренды из этих стран растет», — объяснил директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

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Ранее в этот день сообщалось, что россияне, которые выставляют китайский автомобиль на продажу, в качестве следующей машины чаще всего рассматривают модели с пробегом европейских марок. Продавцы машин европейских марок не готовы менять потребительские привычки и вместо своего автомобиля ищут, в основном, также авто с пробегом европейских брендов во всех сегментах.

19 февраля стало известно, что по итогам января 2025 года россияне приобрели 420,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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