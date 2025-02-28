Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировали на Сахалине
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,0 и глубиной 5 км. Его ощутили на территории двух населенных пунктов. Об этом 28 февраля заявила пресс-служба МЧС по региону.
«28 февраля зарегистрировано землетрясение в пяти километрах юго-западнее села Адо-Тымово. Магнитуда сейсмособытия составила 3.0, глубина пять км», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что толчки ощутили жители сел Адо-Тымово и Чир-Унвд. По предварительным данным, жертвы и разрушения отсутствуют. Ситуацию контролируют сотрудники регионального МЧС.
Накануне два землетрясения магнитудой 6,1 и 5,2 произошли у берегов Камчатки в акватории Тихого океана. Уточнялось, что подземный толчок произошел на расстоянии 94 км от села Никольского Алеутского округа.