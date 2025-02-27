Два землетрясения магнитудой 6,1 и 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки
Два землетрясения магнитудой 6,1 и 5,2 произошли у берегов Камчатки в акватории Тихого океана. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Первое землетрясение произошло в точке с координатами 55.44° северной широты, 164.58° восточной долготы, на глубине 54 км. Магнитуда сейсмособытия составила 6,1», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что подземный толчок произошел на расстоянии 94 км от села Никольского Алеутского округа. Там землетрясение ощущалось на уровне пяти баллов.
Второе сейсмособытие произошло в 95 км от того же поселка на глубине 64 км. Его магнитуда составила 5,2.
Накануне сообщалось о том, что у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг находился на расстоянии 95 км от села Никольского.