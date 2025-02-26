У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

У берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в Telegram-канале.

Указано, что очаг находился на расстоянии 95 км от села Никольского. В сообщении добавили, что данные о случившемся будут уточняться.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 16 февраля, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что у побережья южных Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Специалист также отметила, что опасность цунами не объявлялась и информация об ощутимости не поступала.