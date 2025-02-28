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Шойгу и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Леонид Самуна
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В Пекине в пятницу, 28 февраля, началась встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и председателя КНР Си Цзиньпина.

В повестке переговоров двусторонние вопросы в сфере безопасности, международные и региональные проблемы.

«Позвольте выразить вам признательность за то, что нашли время в вашем плотном графике. Тот факт, что эту встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога», — сказал Шойгу, начиная встречу.

Он добавил, что президент России Владимир Путин высоко ценит сложившиеся с председателем КНР доверительные и дружеские отношения и просил передать наилучшие пожелания.

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Ранее в этот день Шойгу встретился с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И. Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что Москва и Пекин солидарны в своих взглядах в ООН, Группе двадцати (G20), на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и в других структурах.

До этого, 24 февраля, Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным. Лидеры договорились расширить двустороннее сотрудничество в экономике, инвестициях, торговле, образовании, культуре и спорте. Кроме того, президент и председатель особо подчеркнули, что связка Москвы и Пекина выступает стабилизирующим фактором на мировой арене.

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