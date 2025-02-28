Шойгу отметил на встрече с главой МИД Китая Ван И созвучие подходов двух стран

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И отметил созвучие подходов двух стран.

«Хотел бы особо отметить, что прибыл в гостеприимный Китай по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля. Тот факт, что нашу встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога», — сказал 28 февраля он в своем приветственном слове.

По словам Шойгу, оба государства выступают с солидарных позиций в рамках ООН и ее Совета Безопасности, Группы двадцати (G20), АТЭС и других структур.

«Признательны КНР за поддержку председательства России в БРИКС в прошлом году. Со своей стороны будем оказывать содействие китайским партнерам в их работе в качестве председателя в ШОС в текущем году», — подчеркнул секретарь Совбеза.

В этот же день Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином и Ван И. В Совбезе подчеркнули, что российско-китайские отношения носят характер стратегического партнерства.

Предыдущий визит Шойгу в Китай состоялся 12 ноября 2024 года. В Пекине он провел встречу с Ван И, на которой обсуждались вопросы стратегической безопасности. В ее ходе секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия намерена продолжать сотрудничество с Китаем по вопросам международной и региональной повестки.