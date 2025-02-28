Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
«Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим руководством Китая. В ходе однодневного визита запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И», — уточняется в сообщении.
На повестке встреч — обсуждение двусторонних вопросов в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы. В Совбезе подчеркнули, что российско-китайские отношения носят характер стратегического партнерства.
Предыдущий визит Шойгу в Китай состоялся 12 ноября 2024 года. В Пекине он провел встречу с Ван И, на которой обсуждались вопросы стратегической безопасности. В ее ходе секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия намерена продолжать сотрудничество с Китаем по вопросам международной и региональной повестки.