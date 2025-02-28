Рамочное соглашение Украины и США по полезным ископаемым содержит правовые пробелы, которые сторонам предстоит заполнить на предстоящих переговорах. Об этом 28 февраля сообщило агентство Reuters.

Согласно проекту договора, с которым ознакомилось агентство, Киев и Вашингтон планируют вместе создать «Инвестиционный фонд реконструкции», и украинское правительство будет вносить туда 50% от суммы реализации любых государственных активов, связанных с природными ресурсами. Конкретных сумм, сроков или каких-либо подробностей в документе не указано. При этом в проекте соглашения нет предложений о гарантиях безопасности, которые требует украинское руководство.

Доцент кафедры международного права Лейденского университета Брайан Макгэрри заявил Reuters, что именно этого и стоило ожидать от рамочного соглашения.

«Оно создает обязательства по сотрудничеству, но не содержит никаких конкретных обязательств оборонного характера. Мы видим в соглашении именно это. США не дали конкретных гарантий», — сказал Макгэрри.

Он обратил внимание на позиции в документе о том, что американское правительство будет на долгое время финансово вовлечено в развитие «стабильной и процветающей Украины», но никаких уточнений, что именно это значит и в чем будет выражаться, в договоре нет.

Кроме того, профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер отметил, что в проекте не прописан ни механизм урегулирования споров, ни доля США в будущем фонде. Кроме того, эксперт увидел в соглашении неопределенность полномочий Вашингтона в управлении фондом.

Макгэрри указал, что детали нужно будет выработать на будущих переговорах, и готовый договор может оказаться обязывающим для Киева.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет соглашение, благодаря которому Соединенные Штаты станут основным партнером Украины по разработке редкоземельных металлов, со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 28 февраля. Американский лидер заявил, что это будет «замечательно» для Киева, а Вашингтон больше любой другой страны потратил на помощь ему.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что руководство Украины продает современное население страны и его будущие поколения в новый вид рабства, который западные кураторы отрабатывают на украинцах в тестовом режиме.