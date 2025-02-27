Руководство Украины продает нынешнее и будущее население страны в рабство своими действиями. Об этом 27 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос «Известий».

«Сейчас на Украине рабство носит 3D-формат, они продают и жизни нынешних граждан Украины, они продают жизни будущих поколений граждан Украины, <…> они продают недра Украины», — сказала Захарова.

Кроме того, украинские власти продают зараженные земли, почвы, и не только разведданные, но и предполагаемые месторождения полезных ископаемых.

Официальный представитель МИД РФ указала, что на Украине сейчас возник новый формат рабства, который отрабатывается на народе страны так называемыми западными кураторами.

Отвечая на вопрос о том, какие еще государства вслед за США и Словакией могут потребовать от Украины вернуть деньги, потраченные на военную помощь, Захарова заявила, что Киеву стоит думать не о том, кто может предъявить ему финансовые претензии — это очень важный, но всё-таки вторичный вопрос.

В первую очередь стране надо задуматься о сохранении своего населения, особенно на фоне движения руководства Украины в сторону разрешения мобилизации 18-летних молодых людей. Кроме того, Захарова добавила, что националистические формирования вообще хотят внедрять в свои ряды 14-летних подростков.

Ранее в этот день министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж хотел бы принимать участие в переговорах о природных ресурсах между Вашингтоном и Киевом. Глава минобороны указал, что соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной должно быть подписано, а для Франции ресурсы будут ключевыми 30–40 ближайших лет.

Накануне, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля приедет в Вашингтон, чтобы подписать сделку по частичной передаче прав на украинские редкоземельные металлы. Как указала газета The Guardian, в соглашении нет положений о потенциальном доходе США в размере $500 млрд от разработки этих полезных ископаемых.

Председатель входящей в правительственную коалицию Республики Словацкой национальной партии Андрей Данко 25 февраля заявил, что Киеву следует вернуть $3,5 млрд, которые Братислава потратила на финансовую помощь Украине.