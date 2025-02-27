Трамп заявил о планах подписать соглашение по ресурсам Украины 28 февраля

Соглашение с Украиной, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, будет подписано с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу. Об этом 27 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

«Он будет здесь завтра в начале дня. Мы подпишем историческое соглашение, которое сделает Соединенные Штаты главным партнером в разработке украинских минералов, редких земель, нефти и газа. Я думаю, что это будет замечательно для Украины. Мы будем на месте, и мы будем копать», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, соглашение о полезных ископаемых заложит основу для более устойчивых будущих отношений между двумя странами и будет стимулировать «долгосрочное процветание», а также поможет восстановить Украину.

Также Трамп указал на то, что США заплатили гораздо больше, чем любая другая страна, оказывая поддержку Украине в ходе конфликта. При этом большая часть американской поддержки была оказана военными средствами.

«Как я уже сказал, многие вещи, которые мы делаем, основаны на здравом смысле. Если вы хотите мира, вы должны говорить с обеими сторонами. Как я уже говорил с премьер-министром [Великобритании Киром] Стармером, следующий шаг, который мы делаем, — это достижение вполне достижимого прекращения огня. Мы надеемся, что это произойдет быстро», — добавил Трамп.

Американский лидер заявил, что договоренность по украинскому конфликту либо будет выработана сравнительно быстро, либо не будет никогда достигнута. Трамп считает, что в вопросе украинского урегулирования достигнут «большой прогресс».

Президент США подчеркнул, что не хочет «платить миллиарды долларов» за бессмысленный конфликт, «которого никогда не должно было случиться».

Трамп 26 февраля подтвердил, что Зеленский прибудет 28 февраля в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Накануне Украина согласилась на сделку с США по совместной разработке полезных ископаемых в связи с изменением Вашингтоном своих требований.