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Трамп заявил о планах подписать соглашение по ресурсам Украины 28 февраля

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Фото: REUTERS/Carl Court
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Соглашение с Украиной, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, будет подписано с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу. Об этом 27 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

«Он будет здесь завтра в начале дня. Мы подпишем историческое соглашение, которое сделает Соединенные Штаты главным партнером в разработке украинских минералов, редких земель, нефти и газа. Я думаю, что это будет замечательно для Украины. Мы будем на месте, и мы будем копать», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, соглашение о полезных ископаемых заложит основу для более устойчивых будущих отношений между двумя странами и будет стимулировать «долгосрочное процветание», а также поможет восстановить Украину.

Также Трамп указал на то, что США заплатили гораздо больше, чем любая другая страна, оказывая поддержку Украине в ходе конфликта. При этом большая часть американской поддержки была оказана военными средствами.

«Как я уже сказал, многие вещи, которые мы делаем, основаны на здравом смысле. Если вы хотите мира, вы должны говорить с обеими сторонами. Как я уже говорил с премьер-министром [Великобритании Киром] Стармером, следующий шаг, который мы делаем, — это достижение вполне достижимого прекращения огня. Мы надеемся, что это произойдет быстро», — добавил Трамп.

Американский лидер заявил, что договоренность по украинскому конфликту либо будет выработана сравнительно быстро, либо не будет никогда достигнута. Трамп считает, что в вопросе украинского урегулирования достигнут «большой прогресс».

Президент США подчеркнул, что не хочет «платить миллиарды долларов» за бессмысленный конфликт, «которого никогда не должно было случиться».

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Трамп 26 февраля подтвердил, что Зеленский прибудет 28 февраля в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Накануне Украина согласилась на сделку с США по совместной разработке полезных ископаемых в связи с изменением Вашингтоном своих требований.

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