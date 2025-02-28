Тетте приготовил и попробовал марийские блины перед боем с Кузьминым

Боец из Ганы, обладатель титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезер Тетте в Йошкар-Оле в пятницу, 28 февраля, принял участие в приготовлении национальных марийских блинов — коман мелна и попробовал их перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Пятницу на масленичной неделе называют Тещины вечерки. Согласно традициям, в этот день в гости к зятю приходили родители жены и устраивалось богатое застолье. Тетте очень понравились старинные традиции, связанные с едой. На кухне спортсмен раскатал тесто, начал жарить блины и заявил, что съест всё, что приготовит.

«Конечно, угощу, и не только блинами. Где же он?» — ответил Тетте на вопрос, угостит ли он блинами своего будущего соперника, российского боксера и чемпиона Европы Сергея Кузьмина.

Тот, комментируя эти слова, пообещал «накормить» спортсмена из Ганы пушечными ядрами.

Российский боец Сергей Сергеев, который откроет турнир встречей с кубинцем Хорхе Мануэлем Сото, в Йошкар-Оле обратился к жителям Республики Марий Эл на их языке.

«Я им сказал: «Приветствую, марийские люди, будьте здоровы». Я на их языке сказал, потому что я уважаю их, потому что мы соседи, я сам из Казани», — сказал Сергеев.

Сото, в свою очередь, обратил внимание на то, что во время битвы взглядов спортсмены пытаются разглядеть страх в глазах у оппонента, но ясно всё станет лишь во время боя.

Другой кубинец, дважды олимпийский чемпион Рониэль Иглесиас, поделился, что почувствовал перед предстоящим боем только небольшое давление. Он встретится в соглавном бою с Игорем Свиридченко, который рассказал, что посвятит победу родным и близким: за него болеют девушка и отец.

Боксер-россиянин Кевин Джонсон заявил, что с нетерпением ждет все поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Йошкар-Оле. Он уверен, что каждая из встреч будет очень интересной.

«Я надеюсь, они покажут хороший бой», — сказал российский боксер Костя Цзю.

В ходе прямой трансляции 28 февраля «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проведет розыгрыш перчаток с автографом американского боксера, серебряного призера Олимпийских игр и абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Роя Джонса. Зрители должны будут найти слова, которые на табличках покажут ринг-герлз. Составленную фразу нужно будет прислать в комментарии под конкурсным постом на странице РЕН ТВ в соцсети «ВКонтакте». Победителем будет участник, который напишет фразу последним перед сообщением «стоп игра» от официального сообщества телеканала.