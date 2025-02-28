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Пленный боевик ВСУ сообщил о мобилизации в ряды ВСУ человека с опухолью

Украинский пленный Баранюк: в ряды ВСУ мобилизовали человека с опухолью
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Фото: Министерство обороны РФ
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Украинский военнопленный Сергей Баранюк рассказал, что на Украине мобилизовали человека со злокачественной опухолью, который не может выполнять боевые задачи. Кадры с ним распространило Минобороны РФ 28 февраля.

«Мобилизуют со всем подряд. У нас даже был человек, у которого злокачественная опухоль. И то его мобилизовали», — сказал он.

По его словам, летом пошлого года он отправился на рынок с женой в Хмельницкой области. Затем на месте его забрали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). В этот же день ему выписали военный билет и увезли в учебный центр во Львовскую область.

Через некоторое время мужчину отправили на передовую в Курскую область. Несмотря на полученное ранение, командование отказалось отправить его на лечение и приказало продолжать выполнять задачи.

«Я был ранен, легкое ранение, осколочное. Я месяц ждал ВЛК (врачебно-летной комиссии. — Ред.)», — сказал Баранюк.

По словам мужчины, он добровольно сдался российским военнослужащим. Он признался, что не хочет возвращаться на Украину, потому что боится повторной отправки на фронт.

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Ранее, 27 февраля, пленный ВСУ Александр Высоцкий рассказал, что его отправили на необустроенную позицию в Курской области. Мужчина признал, что украинская армия несет большие потери. Он также обратил внимание на то, что за последние 30 лет Украина не развивается, а при действующей власти у страны нет будущего.

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