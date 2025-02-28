Украинский военнопленный Сергей Баранюк рассказал, что на Украине мобилизовали человека со злокачественной опухолью, который не может выполнять боевые задачи. Кадры с ним распространило Минобороны РФ 28 февраля.

«Мобилизуют со всем подряд. У нас даже был человек, у которого злокачественная опухоль. И то его мобилизовали», — сказал он.

По его словам, летом пошлого года он отправился на рынок с женой в Хмельницкой области. Затем на месте его забрали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). В этот же день ему выписали военный билет и увезли в учебный центр во Львовскую область.

Через некоторое время мужчину отправили на передовую в Курскую область. Несмотря на полученное ранение, командование отказалось отправить его на лечение и приказало продолжать выполнять задачи.

«Я был ранен, легкое ранение, осколочное. Я месяц ждал ВЛК (врачебно-летной комиссии. — Ред.)», — сказал Баранюк.

По словам мужчины, он добровольно сдался российским военнослужащим. Он признался, что не хочет возвращаться на Украину, потому что боится повторной отправки на фронт.

Ранее, 27 февраля, пленный ВСУ Александр Высоцкий рассказал, что его отправили на необустроенную позицию в Курской области. Мужчина признал, что украинская армия несет большие потери. Он также обратил внимание на то, что за последние 30 лет Украина не развивается, а при действующей власти у страны нет будущего.