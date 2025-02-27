Украинский военнопленный рассказал об отсутствии позиций ВСУ в Курской области
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Высоцкий рассказал, что его отправили на необустроенную позицию в Курской области.
«Вывезли в Курскую область, населенный пункт Малая Локня. <…> Смысл [отказываться от сдачи в плен], там ни позиций, ничего не было, даже нельзя было назвать окопом», — рассказал Высоцкий во фрагменте видео, предоставленном Минобороны РФ 27 февраля.
Он отметил, что перед отправкой на позицию вместе с сослуживцами занимался разнообразной побочной работой, а потом украинских солдат направили на неукрепленную позицию, которую вскоре начали окружать российские военные. Высоцкий принял решение сдаться в плен.
Мужчина признал, что ВСУ несут большие потери. Он также обратил внимание на то, что за последние 30 лет Украина не развивается, а при действующей власти у страны нет будущего.
Ранее, 25 февраля, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Рукан рассказал, что его насильно мобилизовали. У большинства украинских военных подорвано морально-психологическое здоровье, а их средний возраст — больше 50 лет, сказал он. Пленный добавил, что на Украине во время конфликта «идет простое отмывание денег» и непонятно, куда уходят миллиардные средства.