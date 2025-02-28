Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у берегов острова Тонга
Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано недалеко от южного берега острова Королевства Тонга. Об этом 28 февраля сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
Уточняется, что сейсмособытие произошло на расстоянии 200 км от города Нукуалофа, население которого составляет более 22 тыс. человек. Его очаг располагался на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В этот же день в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) сообщили о том, что в Непале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.