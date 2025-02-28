Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале
В Непале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Согласно данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 10 км к западу от Кодари, там проживает около 1,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
26 февраля землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья Индонезии. Подземные толчки произошли в 121 км от города Монадо. Очаг залегал на глубине 10 км, пишет RT.