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Экономист рассказала о сроках для получения накопительных пенсий

Эксперт Сорокина напомнила, когда можно забрать накопительную часть пенсии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина 28 февраля рассказала, когда и как можно забрать накопительную часть пенсии.

Эксперт в беседе с агентством «Прайм» отметила, что возраст для получения выплат по накопительной части для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет. Так, в 2025 году получать их смогут мужчины 1965 года рождения и женщины 1970 года рождения.

По словам Сорокиной, для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если сумма превышает 412 тыс. рублей, то начисляют ежемесячные выплаты. В остальных случаях деньги выплачиваются единовременно.

Экономист напомнила, что накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 год. В этот период работодатели отчисляли в Пенсионный фонд России или НПФ определенный процент от заработной платы сотрудников. При этом индивидуальные предприниматели также могли участвовать в формировании накопительной пенсии.

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал 28 января, что размер ежемесячных выплат по накопительной пенсии выше 412 тыс. рублей рассчитывается индивидуально, основываясь на сумме накоплений и установленном периоде выплат. По его словам, в 2025 году ожидаемый период составляет 22,5 года. Гаврилов также подчеркнул, что для предотвращения ошибок или отказов в начислении необходимо преждевременно узнать через «Госуслуги» или в Соцфонде, где хранятся накопления.

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