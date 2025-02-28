Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Винницкой областях
В Днепропетровской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы. Об этом 28 февраля сообщил украинский телеканал ТСН.
«Днепропетровская область — взрывы. <...> Винницкая область — взрывы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Винницкой и Житомирской областях Украины.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
В этот же день сообщалось о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги. Накануне стало известно о прогремевших в Сумах, а также в подконтрольных киевскому режиму городах Херсоне и Балаклее Харьковской области взрывах.