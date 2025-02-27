Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, Сумах и Балаклее
На Украине в Сумах, а также в подконтрольных киевскому режиму городах Херсоне и Балаклее Харьковской области прогремели взрывы. Об этом 27 февраля сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Херсоне и Сумах. <...> Сообщают о взрыве в Балаклее Харьковской области», — говорится в сообщениях издания в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
В этот же день сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.