Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
На Украине в Николаеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 28 февраля сообщил телеканал ТСН.
«Николаев — взрывы», — пишет украинский телеканал в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Накануне в Сумах на Украине, а также в подконтрольных киевскому режиму городах Херсоне и Балаклее Харьковской области прогремели взрывы.