Запасы полезных ископаемых и редкоземельных металлов на Украине значительно преувеличены. Об этом 27 февраля сообщил британский журнал The Spectator.

«По данным геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов на Украине нет», — говорится в материале издания.

Уточняется, что в украинских запасах присутствуют металлы, которые не относятся к классу редкоземельных, например, титан, литий, уран, кобальт и графит. Кроме того, в журнале отметили, что многие из месторождений таких металлов разрабатываются в очень маленьких масштабах или являются закрытыми, так как украинские компании не имеют возможности работать на них полномасштабно.

В этот же день министр финансов США Скотт Бессент сообщил о том, что Украина и США достигли соглашения в сделке по совместной разработке полезных ископаемых, для заключения договора его должны подписать украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. Тогда же американский лидер заявил, что соглашение с Украиной, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, будет подписано с президентом Украины в пятницу, 28 февраля.