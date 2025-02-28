Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США

Украина и США достигли соглашения в сделке по совместной разработке полезных ископаемых, для заключения договора его должны подписать украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. Об этом 27 февраля сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Всё, что осталось, — это подписи Трампа и Зеленского», — заявил министр финансов.

Он добавил, что сделка на данный момент полностью готова и зафиксирована в документах. По его словам, украинское правительство уже ее одобрило.

Бессент отметил, что в договоре прописаны моменты, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных металлов, нефти и газа. Кроме того, в нем говорится о развитии украинской инфраструктуры за вырученные от добычи деньги. Также соглашение фиксирует новые способы борьбы с коррупцией, чтобы исключить ее появление в данном сотрудничестве.

В этот же день американский лидер сообщил о том, что соглашение с Украиной, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, будет подписано с президентом Украины в пятницу. По его словам, соглашение о полезных ископаемых заложит основу для более устойчивых будущих отношений между двумя странами и будет стимулировать «долгосрочное процветание».