Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»

Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, а также музыкальный фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии». Об этом 27 февраля сообщили на сайте Российского общества «Знание».

Уточняется, что Машков и фестиваль «Гений места», художественным руководителем которого является маэстро Валерий Гергиев, получили просветительские награды в рамках номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство».

«Это уникальные люди, которые годами трудятся, занимаясь своим любимым делом, придумывая новые формы, вдохновляя нас всех», — отметила после объявления лауреатов министр культуры РФ Ольга Любимова.

На церемонии награждения Машков поблагодарил «Знание» за высокую оценку своей работы.

«Театр — дело коллективное. Я очень рад, что Театр Олега Табакова — и центр, и сердце Школы Олега Табакова. Они развиваются интенсивно и полно», — добавил он.

Вручение просветительской награды «Знание.Премия» состоялось в Москве 27 февраля. В этом году лауреатами стали более 30 проектов. В ходе церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что на вручение приехали представители 56 стран. Кроме того, он отметил, что авторитет людей, которые несут знание и просвещают миллионы других для понимания своего признания, возрождается и растет в России.