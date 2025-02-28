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Кириенко заявил о возрождении в РФ авторитета несущих знание и правду людей

Кириенко: авторитет тех, кто несет знание и правду, возрождается в России
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Авторитет людей, которые несут знание и просвещают миллионы других для понимания своего признания, возрождается и растет в России. Об этом 27 февраля сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В России возрождается авторитет тех, кто несет знания, тех, кто несет правду, тех, кто помогает миллионам людей в России лучше понять свое призвание, найти свою судьбу, в общем, поменять свою собственную жизнь и менять жизнь окружающих и своей родной страны», — заявил Кириенко в видеообращении в ходе церемонии вручения награды «Знание.Премия».

Он уточнил, что в этом году впервые в истории премии на каждую из наград номинировано более 630 претендентов. По его словам , всего около 19 тыс. человек в этом году являются номинантами. Также Кириенко добавил, что в 2025 году на вручение наград приехали представители 56 стран.

Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента РФ объявил, что АО «Первый канал» стал лучшей просветительской компанией года, Международная выставка-форум «Россия» стала лучшим просветительским проектом, а тележурналист Владимир Соловьев был назван просветителем года.

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