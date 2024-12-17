Прошли к Миму: Алентова, Исакова, Верник получили «Звезду Театрала»

В Москве на исторической сцене Театра имени Вахтангова 16 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии «Звезда Театрала», которая собрала в его стенах своих главных героев. Победителей выбирали главные судьи — зрители. Фарфоровые статуэтки Мима в этот вечер получили Вера Алентова, Игорь Верник, Тихон Жизневский и другие. Подробнее — в материале «Известий».

Они — легенды

Театр имени Вахтангова традиционно под занавес уходящего года принимает в своих стенах зрительскую премию «Звезда Театрала». В этом году свершилась магия чисел — церемония прошла в 17-й раз, в стольких же номинациях была разыграна фарфоровая статуэтка Мима (если не считать специальной). Победителей выбирали зрители путем онлайн-голосования, исключением стало звание «Легенды сцены». Кандидатов предлагали зрители, но решающее слово в этот раз было за редколлегией журнала «Театрал» и Общественным советом премии. Имена тех, кто удостоился победы в этой особенной почетной категории, были известны заранее. Среди мужчин — хореограф, легенда мирового балета Владимир Васильев и актер театра и кино, народный артист России Михаил Филиппов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Народный артист России Михаил Филиппов

— Я как слез с горшка, стал мечтать стать артистом. Правда, эта мечта не осуществилась — я хотел быть артистом кукольного театра. Пока не получается, — пошутил Михаил Филиппов в беседе с журналистами перед церемонией. — Не было такого отделения. Нигде не учили на артистов кукольного театра. Это можно было и после ГИТИСа сделать, но меня сманила другая сцена. Я привык всякий раз благодарить людей за проявленное ко мне внимание. А уж за эту высокую премию я не знаю как благодарить. Спасибо!

Легендой сцены, по версии премии, также стала актриса Вера Алентова, полюбившаяся публике не только в роли Катерины в драме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», но и благодаря многим другим кино- и театральным работам.

Лауреатов премии «Звезда Театрала» объявили в Москве

Старт торжественной церемонии дала Кулиса — театральная нейросеть, обратившаяся к зрителям с экрана и ставшая соведущей артиста Театра имени Вахтангова Павла Попова, известного зрителям также по сериалам «Золотое дно» и «Жить жизнь». Помощница ловко подхватывала за ним выдержки из классики и читала ее на разных языках мира, меняла облик, козыряла чувством юмора. Словом, перед зрителями развернулась битва цифрового и аналогового искусства. Всё это — размышления постановщика церемонии, которым выступил режиссер Театра РОСТА в Царицыно Александр Нестеров, о том, как современные технологии сосуществуют с театром и воздействуют на него. Конверты с именами лауреатов на сцену доставлял послушный робот-пес, заставляющий зрителей в зале каждый раз одобрительно смеяться и умиляться не меньше, чем живой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди первых статуэтки забрали Молодежный театр «Чайка» из Нефтеюганска («Лучший любительский театр»), Театр сценической классики из Швейцарии («Лучший русский театр за рубежом»), Калужский драматический театр («Лучший региональный театр»). Лучшим музыкальным спектаклем стал «Маяковский» режиссера Алексея Франдетти (Ленком Марка Захарова).

Лучшими постановками большой и малой формы стали, соответственно, «Собачье сердце» Антона Фёдорова в Московском ТЮЗе и «Прозрачное сердце осени» Александра Коршунова в театре «Сфера». А награду в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» получил «Дон Кихот» Алексея Чернышёва в Мастерской «12» Никиты Михалкова.

Тихон Жизневский за роль Игоря Грома в супергеройском фильме «Майор Гром: Игра» получил статуэтку Мима в категории «Лучшая роль театрального актера в кино». Конкурировал в номинации с Иваном Янковским и Евгением Цыгановым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Тихон Жизневский получает награду

Лучшей же театральной актрисой в кино по версии зрителей стала Виктория Исакова (Кира Селезнева, «Сто лет тому вперед»). За победу также боролись Марина Зудина и Юлия Снигирь.

— Я всегда немножко гордилась, что я театральная актриса, которая ходит в гости сниматься в кино. Это уже давно перестало быть чем-то важным, и непонятно, где я провожу больше времени — на сцене или на съемочной площадке. Можно запутаться, что более ценно для меня. Совершенно точно сказал Вадим Верник (во время объявления победителя. — Ред.), что в театре актер растет, пробует что-то новое, а потом это уже использует в кино. Но кино дает зрительскую любовь такого масштаба! А зрительская любовь дает возможность вырасти огромным крыльям! Всё делается для того, чтобы эту любовь почувствовать, — обратилась Виктория Исакова к зрителям.

Выбор народного жюри пал на Евгению Крегжде в номинации «Лучшая женская роль» (Марина, «Повесть о Сонечке», Театр им. Вахтангова). Игорь Верник забрал статуэтку за «Лучшую мужскую роль» (Арбенин, «Маскарад с закрытыми глазами», МХТ им. Чехова), а после выступил с продолжительной блистательной речью, в которой поблагодарил за возможность сыграть этого героя Константина Хабенского.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Игорь Верник получил статуэтку Мима

— Я очень благодарен Константину Юрьевичу Хабенскому, который однажды зашел ко мне в гримерную и сказал, что есть идея поставить «Маскарад». Я сразу прикинул, что он, конечно, Арбенин, а я что же, получается… юный князь. А он говорит: «Хочешь Арбенина?» Я поднял его на руки и долго держал! Я был счастлив! — поделился Игорь Верник со сцены.

В этом году «Звезда Театрала» ввела специальную номинацию в честь Года семьи. Театр РОСТА в Царицыно под руководством Нонны Гришаевой стал по версии премии лучшим для всей семьи.

А вот в соревновании искусственного интеллекта и человека победил в итоге последний. Кулиса вышла из строя, спасать ситуацию пришлось ведущей уже из плоти и крови — актрисе Московского Губернского театра Карине Андоленко.