Словакии следует сотрудничать с Россией, потому что путем совместных усилий появится возможность создать «единый центр силы». Об этом 27 февраля в ходе церемонии вручения просветительской награды «Знание.Премия» заявил президент «Славянского комитета» в Словацкой Республике Томаш Шпачек.

«Наша деятельность в РФ важна потому, что она — самая большая славянская держава. Словакии следует сотрудничать с Россией, потому что так мы сможем создать центр силы, как в Европе, Китае, и США. Мы верим, что Россия вместе со славянскими нациями и другими постсоветскими государствами может создать единый центр силы», — сказал он.

Также Шпачек поделился желанием распространить деятельность «Славянского комитета» в Польше, Сербии и остальных славянских странах для укрепления единства. Целью деятельности комитета Шпачек назвал «распространение правдивой информации». Он подчеркнул, что на данный момент существует множество проблем, в частности распространение ненависти западными СМИ по отношению к России.

22 февраля президент Словакии Петер Пеллегрини указал на влияние действий президента США Дональда Трампа на Европу. Словацкий лидер уточнил, что видит в текущих обстоятельствах вызов, призванный сделать Европу такой же сильной, какой она была раньше.