Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Крымом и Брянской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Республики Крым и Брянской области. Об этом 27 февраля сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны ликвидированы в период с 19:15 до 21:40 мск.
Уточняется, что в небе над Крымом уничтожены шесть беспилотников, а над территорией Брянской области — два.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил в Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Министерство обороны России утром 27 февраля сообщало, что за ночь силы ПВО ликвидировали 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами страны. Отмечалось, что 12 дронов сбили в небе над Орловской областью, по три беспилотника — над Курской и Белгородской областями и еще один уничтожили над Крымом.