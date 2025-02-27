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Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Крымом и Брянской областью

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Республики Крым и Брянской области. Об этом 27 февраля сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны ликвидированы в период с 19:15 до 21:40 мск.

Уточняется, что в небе над Крымом уничтожены шесть беспилотников, а над территорией Брянской области — два.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил в Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Черный вход: почему ВСУ усиливают атаки беспилотников по территории РФ
В ночь на 26 февраля по регионам России были запущены 128 украинских БПЛА

Министерство обороны России утром 27 февраля сообщало, что за ночь силы ПВО ликвидировали 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами страны. Отмечалось, что 12 дронов сбили в небе над Орловской областью, по три беспилотника — над Курской и Белгородской областями и еще один уничтожили над Крымом.

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