Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за ночь 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя российскими регионами. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что 12 дронов были сбиты над Орловской областью, по три БПЛА — над Курской и Белгородской областями и еще один — над территорией Республики Крым.
Накануне в Минобороны сообщали об уничтожении двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Один дрон был сбит над акваторией Черного моря и один — над Республикой Крым. Отмечалось, что БПЛА были ликвидированы около 20:50 мск.