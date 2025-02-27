Диетолог назвал улучшающие микрофлору кишечника продукты

Любая кисломолочная продукция благотворно влияет на улучшение качества бактерий в желудке. Об этом диетолог и нутрициолог Роман Пристанский заявил в четверг, 27 февраля.

«Мы говорили о штамме болгарской палочки — это закваска, которая применяется в греческих йогуртах и благотворно влияет на состояние микрофлоры кишечника. Если собрать всю внешнюю микрофлору в нашем желудке, то это вообще отдельные микроорганизмы, которые работают на благо нашего организма», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что фрукты, в которых содержится глюкоза, также благоприятно влияют на организм.

«Это очень удобный в усвоении субстрат, им питается в принципе почти всё: и микробиота, и мозг, и печень. Он помогает поддерживать баланс и стимулирует работу микробиотов, от которых зависит настроение», — объяснил диетолог.

Пристанский подчеркнул, что негативно влияющих на организм продуктов не существует, но во всем нужно знать меру.

Ранее в этот день врач-терапевт Наталья Леонтьева предупредила, что употребление кофе натощак может привести к повышению уровня гормона стресса — кортизола, передает RT. Это может повлечь повышение тревожности, раздражительности и другие негативные последствия.

В свою очередь и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила 12 февраля, что блюда с жирным бульоном и супы-харчо являются самыми вредными для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), передает НСН.

24 февраля диетолог-нутрициолог София Кованова посоветовала в день съедать один-два блина без начинки. Если же есть начинка, то лучше ограничиться одним блином.