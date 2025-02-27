Пезешкиан назвал условие для возможного возобновления диалога с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил 27 февраля о том, что переговоры с США могут вновь начаться в случае, если Вашингтон проявит соответствующие намерения.

«Мы не должны бояться санкций. Некоторые говорят, что у нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры с ними [США]. <…> Мы не говорим, что не будем вести переговоры, но мы не собираемся склоняться перед бандитами», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба на официальном сайте.

Он добавил, что США должны сначала доказать, что действительно хотят сесть за стол переговоров.

«Нельзя одновременно вводить против нас санкции и усиливать их, а потом требовать, чтобы мы сидели за столом и вели переговоры. Есть поговорка: сначала докажи свою братскую привязанность, а потом предъявляй претензии», — сказал он.

Ранее, 10 февраля, Пезешкиан обвинил президента США Дональда Трампа в построении интриг против Ирана. Президент Ирана также напомнил, что Трамп часто выступает в адрес Тегерана с обвинениями в эскалации на Ближнем Востоке, однако в это же время Тель-Авив при поддержке Вашингтона «убивает, грабит и бомбит регион».