Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз

Контактные линзы противопоказано использовать при воспалении или повреждении поверхности глаз и век, при наличии различных образований на поверхности глаз, а также при возникновении аллергических реакций на глазах. Об этом «Известиям» 28 февраля рассказала врач-офтальмолог медицинской компании Мария Чурганова.

Также их не рекомендуется использовать во время простудных заболеваний, при беременности, психических расстройствах и при системных заболеваниях, например, при обострении ревматоидного артрита, добавила она.

«Неправильное использование контактных линз может привести к воспалению поверхности глаз, а также к развитию кератита — острого воспаления роговицы, а в некоторых случаях к изъязвлению роговицы, что, в свою очередь, представляет серьезную угрозу для зрения. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья глаз, важно не нарушать сроки ношения линз и соблюдать правила гигиены по их использованию», — пояснила специалист.

Так, отметила она, надевать линзы необходимо до умывания, а снимать — после. Прежде чем надеть линзы, следует тщательно вымыть руки, а сами линзы обработать так, как рекомендовал врач. Для очищения и хранения контактных линз следует пользоваться предназначенным для этого свежим раствором и чистым контейнером. Кроме того, подчеркнула собеседница издания, линзы нельзя промывать водой из-под крана.

Среди прочего, иногда применение контактных линз способно усугублять состояние при синдроме сухого глаза, провоцировать аллергии, воспалительные процессы на поверхности глаз, механически повреждать роговицу.

«Перед использованием контактных линз необходимо проконсультироваться с офтальмологом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Врач может назначить линзы с целью коррекции зрения, например, при близорукости; астигматизме — дефекте зрения, при котором изображения искажаются или размываются. Иногда врач может порекомендовать контактные линзы как альтернативу очкам, особенно тем людям, кому важно периферийное зрение, например, водителям и спортсменам», — подытожила эксперт.

Ранее, 18 февраля, офтальмолог Светлана Миргородская поделилась с «Известиями», что ощущение «песка в глазах» может быть вызвано неправильным ношением контактных линз. Также, по словам офтальмолога, неприятные ощущения в глазах могут быть вызваны различными инфекционными и аллергическими заболеваниями, включая конъюнктивит, блефарит и кератит.