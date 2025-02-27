Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте
Мир
В Словакии указали на важность сотрудничества с Россией
Стиль
Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты
Мир
Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США
Общество
Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»
Общество
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Общество
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля
Мир
В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Общество
В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»
Мир
Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО
Мир
NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Здоровье
Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Наука и техника
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

Суд отправил экс-замминистра транспорта РФ Чалика под домашний арест

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика по обвинению в растрате. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Меру пресечения суд избрал до 24 апреля. При этом вину экс-замминистра транспорта не признал.

Несмотря на просьбу следствия отправить Чалика под домашний арест, его адвокат в ходе судебного заседания попросил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы подсудимый мог выходить на улицу и обращаться к врачам.

Затратная ведомость: бывший замглавы Минтранса погорел на премиях самому себе
Незаконные выплаты составили 4,2 млн, полагает следствие, и едва не оставили без зарплаты работников ГосНИИ гражданской авиации

Бывший замминистра транспорта РФ обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили источники «Известий» в силовых структурах 26 февраля. Его задержали в квартире на Софийской набережной. В Москве прошли масштабные обыски, в том числе по месту его жительства, в ГосНИИ ГА, Росавиации и Минтрансе.

Следствем установлено, что во II и III кварталах минувшего года Чалик, находясь на должности врио главы ГосНИИ ГА, систематически нелегально выписывал премии к своей зарплате в 750 тыс. рублей путем внесения себя в списки премированных и поощренных сотрудников. При этом размер вознаграждения он определил сам. Так, за апрель, май, июнь и сентябрь он выписал себе премию в размере 740 тыс. рублей, а в июле — 1,2 млн рублей. Всего за указанный период Чалик присвоил около 4,2 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025