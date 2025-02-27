Суд отправил экс-замминистра транспорта РФ Чалика под домашний арест

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика по обвинению в растрате. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Меру пресечения суд избрал до 24 апреля. При этом вину экс-замминистра транспорта не признал.

Несмотря на просьбу следствия отправить Чалика под домашний арест, его адвокат в ходе судебного заседания попросил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы подсудимый мог выходить на улицу и обращаться к врачам.

Бывший замминистра транспорта РФ обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили источники «Известий» в силовых структурах 26 февраля. Его задержали в квартире на Софийской набережной. В Москве прошли масштабные обыски, в том числе по месту его жительства, в ГосНИИ ГА, Росавиации и Минтрансе.

Следствем установлено, что во II и III кварталах минувшего года Чалик, находясь на должности врио главы ГосНИИ ГА, систематически нелегально выписывал премии к своей зарплате в 750 тыс. рублей путем внесения себя в списки премированных и поощренных сотрудников. При этом размер вознаграждения он определил сам. Так, за апрель, май, июнь и сентябрь он выписал себе премию в размере 740 тыс. рублей, а в июле — 1,2 млн рублей. Всего за указанный период Чалик присвоил около 4,2 млн рублей.