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СК попросил суд отправить под домашний арест экс-замминистра транспорта РФ Чалика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следствие просит об отправке под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика по обвинению в растрате. Об этом 27 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его помещении под домашний арест до 24 апреля», — сообщили в суде.

Адвокат Чалика при этом попросил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы подсудимый мог выходить на улицу и обращаться к врачам за медицинской помощью.

Свою вину Чалик не признал.

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Экс-замминистра транспорта обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили источники «Известий» в силовых структурах 26 февраля. Его задержали в квартире на Софийской набережной. В Москве прошли масштабные обыски, в том числе по месту его жительства, в ГосНИИ ГА, Росавиации и Минтрансе.

По данным следствия, во II и III кварталах минувшего года Чалик, находясь на должности врио главы ГосНИИ ГА, систематически нелегально выписывал премии к своей зарплате в 750 тыс. рублей путем внесения себя в списки премированных и поощренных сотрудников. При этом уточнялось, что размер вознаграждения он определил сам. Так, за апрель, май, июнь и сентябрь он выписал себе премию в размере 740 тыс. рублей, а в июле — 1,2 млн рублей. В общей сложности за указанный период он присвоил около 4,2 млн рублей.

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