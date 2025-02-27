Эксперт рассказал об изменениях в марте для желающих взять ипотеку

Ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) в отношении ипотеки с 1 марта может повлиять на вероятность получения одобрения от банка для тех, кто планирует брать ипотеку в настоящее время, рассказал «Известиям» руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников 27 февраля.

С начала марта 2025 года Центробанк РФ снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке для банков. Изменения коснутся ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 20% для заемщиков с ПДН (показателем долговой нагрузки) до 70%. После охлаждения рынка ипотеки во второй половине 2024 года и вступления в силу с 1 января 2025 года Стандарта ипотечного кредитования, который защищает права заемщиков, регулятор счел, что денежно-кредитную политику в части ипотеки можно немного ослабить.

По данным внутренней аналитики SaaS-платформы TYMY, с которыми ознакомились «Известия», в конце 2024-го и начале 2025 года доля одобрений заявок, оформленных через платформу, варьировала в пределах 29–32%. При этом в тот же период годом ранее банки одобряли 49–53% заявок на ипотеку. В апреле и мае 2024 года доля одобрений по ипотеке составляла 43–45%, в июне снизилась до 40% за счет резкого роста объема заявок на льготную ипотеку: многие оформляли заявки «на всякий случай» перед завершением программы.

«Сейчас изменения с 1 марта определенно направлены на поддержку банков, для которых ипотека стала в результате ужесточения ДКП достаточно дорогим продуктом за счет необходимости серьезного обеспечения таких кредитов. Это выразилось в заметном снижении доли одобрений по заявкам на ипотеку, которое мы наблюдали в конце 2024 года и в начале 2025-го», — отметил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников.

По его словам, ослабление денежно-кредитной политики в отношении ипотеки с 1 марта может повлиять именно на вероятность получения одобрения от банка для тех, кто планирует брать ипотеку в настоящее время.

«К сожалению, речь пока не идет про оживление рынка и стимуляцию спроса, высокая ключевая ставка всё так же ограничивает возможности заемщиков, соответствовать требованиям по ПДН даже до 70% для большинства всё так же сложно. Но с 1 марта ипотека как продукт станет немного более маржинальна для банков за счет снижения стоимости рисков. Это, несомненно, увеличит процент одобрений. То есть для людей вероятность получить ипотечный кредит с приемлемым первоначальным взносом будет выше. На текущем сложном рынке это уже хорошая новость», — подытожил он.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.