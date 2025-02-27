Тень платежа: просрочка по ипотеке подскочила в полтора раза

Просроченная задолженность россиян по ипотеке за 2024 год выросла на 63% — до 95 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Это максимальные цифры за всю историю. В последние годы в России массово выдавали жилищные кредиты, но теперь, на фоне высокой инфляции, у заемщиков возникают проблемы с платежами. Пока просрочка занимает менее 1% ипотечного портфеля и финансовой стабильности она не угрожает, но резкий рост вызывает опасения. Из-за этого ЦБ и банки могут дополнительно ужесточать условия одобрения жилищных кредитов, чтобы снизить свои риски. Что делать человеку, если он не справляется с ипотекой, и когда банк имеет право отнять квартиру — в материале «Известий».

Почему россияне чаще допускают просрочку по ипотеке

Россияне стали чаще допускать просрочку по ипотеке. За 2024 год объем «плохих» долгов увеличился на 63%, до 95 млрд рублей, следует из данных ЦБ. При этом совокупный размер жилищных кредитов граждан рос значительно медленнее — только на 7%. На начало января 2025-го он достиг 19,2 трлн рублей.

По этой статистике объем просрочки по ипотеке достиг максимума за всю историю наблюдений, отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Такой резкий рост просроченной задолженности может быть связан с активной выдачей жилищных кредитов в предыдущие годы, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Так, в 2023-м общий ипотечный портфель россиян увеличился на 4,2 трлн рублей, а в 2022-м — на 2,1 трлн рублей.

До июля 2024-го действовала массовая льготная ипотека на новостройки под 8%. Возможность купить недвижимость под минимальные проценты побуждала многих брать ипотеку, не до конца оценив свои финансовые силы, подчеркнул Евгений Шавнев. Именно поэтому в прошлом году заговорили об ипотечном пузыре.

Те же, кто не попадал под условия льготных программ, брали рыночную ипотеку, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Но в последние годы ставки были высокими и только продолжали расти, не давая возможности рефинансироваться под более выгодный процент, в итоге для некоторых жилищные кредиты стали непосильным бременем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Раньше ипотечные заёмщики были самыми дисциплинированными и подавляющее большинство просрочек относилось к необеспеченным кредитам, отметила эксперт. Однако в 2024 году ситуация изменилась в худшую сторону, подчеркнула Наталья Мильчакова.

К ухудшению финансового положения заемщиков могли привести снижение реальных доходов населения, инфляция и экономическая нестабильность, добавил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. По его словам, рост просрочки по ипотеке сигнализирует о финансовых трудностях у населения и указывает на необходимость более внимательного подхода к кредитованию.

Будут ли ужесточать выдачу жилищных кредитов

Резкий рост просрочки — это существенный минус для банковской системы, так как из-за этого ухудшаются финансовые показатели самих участников рынка, продолжила Наталья Мильчакова. Она пояснила: на каждого «сомнительного» заёмщика необходимо создавать резерв на возможные потери по ссудам по требованиям ЦБ. Поэтому сами финансовые организации в ближайшее время будут более жестко отсеивать новые заявки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако сейчас ситуация далека от критической, финансовой стабильности она не угрожает. Ведь доля просрочки в общем ипотечном портфеле не превышает 0,5%, оценил Евгений Шавнев из «Флип». Несмотря на рост объемов просроченной задолженности, качество ипотечного портфеля банков остается хорошим, уверена и Анна Землянова из Совкомбанка.

Кроме того, сейчас из-за высокой ключевой оформить ипотеку готовы лишь очень немногие. Это положительно повлияет на качество портфеля в будущем, добавил Евгений Шавнев.

Но резкий рост просрочки — уже тревожный звоночек, поэтому ЦБ наверняка будет и дальше ужесточать требования к ипотечным заёмщикам: от повышения первоначального взноса до, возможно, обязательного подтверждения дохода только через «Госуслуги», считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Регулятор уже несколько лет ужесточает количественные ограничения по предоставлению потребительских кредитов россиянам с большими долгами. С апреля 2025-го Центробанк получит право ограничивать и выдачи рискованных ипотечных ссуд.

Что делать, если допустил просрочку по ипотеке

Если заемщик понимает, что какое-то время он не сможет выплачивать ипотеку, то первым делом нужно обратиться в банк, рассказала Анна Землянова. В случае временных сложностей (например, при увольнении с работы) финансовая организация может предложить реструктурировать кредит. Например, снизить размер ежемесячного платежа за счет удлинения срока ссуды, пояснила руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Другой вариант — оформить ипотечные каникулы. Некоторые участники рынка предоставляют собственные программы, которые позволяют временно остановить выплаты по кредиту в случае финансовых трудностей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России с 2019 года действует и подобный государственный механизм. Заемщик может попросить отсрочку в погашении ипотеки на срок до полугода, если попал в трудную жизненную ситуацию. Их перечень прописан в законе. Среди них — потеря работы и временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев. Однако сумма кредита на момент выдачи не должна превышать 15 млн рублей.

— Сам заемщик должен максимально реалистично оценить свое положение. Если ситуация такова, что шансов восстановить платежеспособность мало, то стоит рассмотреть вариант продажи недвижимости и покупки чего-то более дешевого, — заключила Анна Гондусова из «Альфа-Капитал».

Если человек не воспользовался ни одной из программ, то просрочка свыше трех месяцев становится поводом для банка досрочно взыскать долг через суд с учетом пропущенных взносов, процентов и пеней, писали ранее «Известия». Если заемщик опоздает с платежом более чем на 90 дней, испортится кредитная история, и получить новую ссуду в дальнейшем станет практически невозможно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Банк также будет вправе отнять ипотечное жилье в счет долга даже в том случае, если оно у семьи единственное. Однако есть исключение: если оставшаяся сумма долга менее 5%, квартиру забрать не удастся.

Продажа квартиры банком через торги — не самая быстрая процедура, отметил Евгений Шавнев из «Флип». Однако кредиторы не станут сильно снижать цену и будут пытаться максимально покрыть свои расходы. Поэтому на рынок и стоимость вторичного жилья это пока не окажет существенного влияния, уверен эксперт. Квартир, которые банки изъяли у клиентов из-за просрочки и пытаются продать, на всем рынке сейчас мало, и их реализация вряд ли значительно повлияет на ценообразование. По этой же причине, даже несмотря на разницу цен между первичкой и вторичкой, на финансовой стабильности банков это не отразится.