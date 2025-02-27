Тень платежа: просрочка по ипотеке подскочила в полтора раза
Просроченная задолженность россиян по ипотеке за 2024 год выросла на 63% — до 95 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Это максимальные цифры за всю историю. В последние годы в России массово выдавали жилищные кредиты, но теперь, на фоне высокой инфляции, у заемщиков возникают проблемы с платежами. Пока просрочка занимает менее 1% ипотечного портфеля и финансовой стабильности она не угрожает, но резкий рост вызывает опасения. Из-за этого ЦБ и банки могут дополнительно ужесточать условия одобрения жилищных кредитов, чтобы снизить свои риски. Что делать человеку, если он не справляется с ипотекой, и когда банк имеет право отнять квартиру — в материале «Известий».
Почему россияне чаще допускают просрочку по ипотеке
Россияне стали чаще допускать просрочку по ипотеке. За 2024 год объем «плохих» долгов увеличился на 63%, до 95 млрд рублей, следует из данных ЦБ. При этом совокупный размер жилищных кредитов граждан рос значительно медленнее — только на 7%. На начало января 2025-го он достиг 19,2 трлн рублей.
По этой статистике объем просрочки по ипотеке достиг максимума за всю историю наблюдений, отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.
Такой резкий рост просроченной задолженности может быть связан с активной выдачей жилищных кредитов в предыдущие годы, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Так, в 2023-м общий ипотечный портфель россиян увеличился на 4,2 трлн рублей, а в 2022-м — на 2,1 трлн рублей.
До июля 2024-го действовала массовая льготная ипотека на новостройки под 8%. Возможность купить недвижимость под минимальные проценты побуждала многих брать ипотеку, не до конца оценив свои финансовые силы, подчеркнул Евгений Шавнев. Именно поэтому в прошлом году заговорили об ипотечном пузыре.
Те же, кто не попадал под условия льготных программ, брали рыночную ипотеку, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Но в последние годы ставки были высокими и только продолжали расти, не давая возможности рефинансироваться под более выгодный процент, в итоге для некоторых жилищные кредиты стали непосильным бременем.
Раньше ипотечные заёмщики были самыми дисциплинированными и подавляющее большинство просрочек относилось к необеспеченным кредитам, отметила эксперт. Однако в 2024 году ситуация изменилась в худшую сторону, подчеркнула Наталья Мильчакова.
К ухудшению финансового положения заемщиков могли привести снижение реальных доходов населения, инфляция и экономическая нестабильность, добавил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. По его словам, рост просрочки по ипотеке сигнализирует о финансовых трудностях у населения и указывает на необходимость более внимательного подхода к кредитованию.
Будут ли ужесточать выдачу жилищных кредитов
Резкий рост просрочки — это существенный минус для банковской системы, так как из-за этого ухудшаются финансовые показатели самих участников рынка, продолжила Наталья Мильчакова. Она пояснила: на каждого «сомнительного» заёмщика необходимо создавать резерв на возможные потери по ссудам по требованиям ЦБ. Поэтому сами финансовые организации в ближайшее время будут более жестко отсеивать новые заявки.
Однако сейчас ситуация далека от критической, финансовой стабильности она не угрожает. Ведь доля просрочки в общем ипотечном портфеле не превышает 0,5%, оценил Евгений Шавнев из «Флип». Несмотря на рост объемов просроченной задолженности, качество ипотечного портфеля банков остается хорошим, уверена и Анна Землянова из Совкомбанка.
Кроме того, сейчас из-за высокой ключевой оформить ипотеку готовы лишь очень немногие. Это положительно повлияет на качество портфеля в будущем, добавил Евгений Шавнев.
Но резкий рост просрочки — уже тревожный звоночек, поэтому ЦБ наверняка будет и дальше ужесточать требования к ипотечным заёмщикам: от повышения первоначального взноса до, возможно, обязательного подтверждения дохода только через «Госуслуги», считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Регулятор уже несколько лет ужесточает количественные ограничения по предоставлению потребительских кредитов россиянам с большими долгами. С апреля 2025-го Центробанк получит право ограничивать и выдачи рискованных ипотечных ссуд.
Что делать, если допустил просрочку по ипотеке
Если заемщик понимает, что какое-то время он не сможет выплачивать ипотеку, то первым делом нужно обратиться в банк, рассказала Анна Землянова. В случае временных сложностей (например, при увольнении с работы) финансовая организация может предложить реструктурировать кредит. Например, снизить размер ежемесячного платежа за счет удлинения срока ссуды, пояснила руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.
Другой вариант — оформить ипотечные каникулы. Некоторые участники рынка предоставляют собственные программы, которые позволяют временно остановить выплаты по кредиту в случае финансовых трудностей.
В России с 2019 года действует и подобный государственный механизм. Заемщик может попросить отсрочку в погашении ипотеки на срок до полугода, если попал в трудную жизненную ситуацию. Их перечень прописан в законе. Среди них — потеря работы и временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев. Однако сумма кредита на момент выдачи не должна превышать 15 млн рублей.
— Сам заемщик должен максимально реалистично оценить свое положение. Если ситуация такова, что шансов восстановить платежеспособность мало, то стоит рассмотреть вариант продажи недвижимости и покупки чего-то более дешевого, — заключила Анна Гондусова из «Альфа-Капитал».
Если человек не воспользовался ни одной из программ, то просрочка свыше трех месяцев становится поводом для банка досрочно взыскать долг через суд с учетом пропущенных взносов, процентов и пеней, писали ранее «Известия». Если заемщик опоздает с платежом более чем на 90 дней, испортится кредитная история, и получить новую ссуду в дальнейшем станет практически невозможно.
Банк также будет вправе отнять ипотечное жилье в счет долга даже в том случае, если оно у семьи единственное. Однако есть исключение: если оставшаяся сумма долга менее 5%, квартиру забрать не удастся.
Продажа квартиры банком через торги — не самая быстрая процедура, отметил Евгений Шавнев из «Флип». Однако кредиторы не станут сильно снижать цену и будут пытаться максимально покрыть свои расходы. Поэтому на рынок и стоимость вторичного жилья это пока не окажет существенного влияния, уверен эксперт. Квартир, которые банки изъяли у клиентов из-за просрочки и пытаются продать, на всем рынке сейчас мало, и их реализация вряд ли значительно повлияет на ценообразование. По этой же причине, даже несмотря на разницу цен между первичкой и вторичкой, на финансовой стабильности банков это не отразится.