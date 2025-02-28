Гастроэнтеролог перечислила вредные начинки для блинов

Всю Масленую неделю во многих семьях блины — главное блюдо на завтрак, обед и ужин. Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям» 28 февраля, в каких случаях блины могут навредить и сколько их можно съедать без ущерба для фигуры и здоровья.

«Блины — это только лакомство, и оно не может заменить полноценный рацион. Энергетическая ценность одного блина на молоке без начинки составляет примерно 140–160 ккал. А суточная потребность в энергии составляет в среднем до 2400 ккал у взрослых мужчин, 2000 ккал — у женщин и примерно 1500–2000 ккал — у детей младшего школьного возраста. То есть в среднем три блина почти заменяют по калорийности один прием пищи, и это, не считая начинки», — объяснила врач.

При этом в таком блюде не так много необходимых питательных веществ, которые важны для поддержания здоровья. В нем преимущественно содержатся углеводы, а белка и важной для здорового пищеварения клетчатки совсем мало.

«Так что весь день есть только блины — плохая затея, достаточно двух-трех штук или одного блинчика с начинкой в качестве десерта и в дополнение к основным блюдам. Чтобы сбалансировать блинное меню по белку, к блинам можно добавить нежирное мясо, ветчину, сыр или творог. А если вместе с блинами съесть овощной салат со свежей зеленью, калорийность от этого не сильно вырастет, зато организм получит клетчатку — грубые пищевые волокна, которые важны для нормального пищеварения», — сказала Кашух.

Также можно приготовить блины с творожной начинкой с добавлением свежих фруктов — в них тоже содержится клетчатка.

«А вот в варенье из цельных ягод и джемах грубых пищевых волокон мало, зато много сахара. Такие добавки к блинам стоит ограничить людям с избыточным весом и сахарным диабетом», — обратила внимание гастроэнтеролог.

В целом к выбору начинки врач посоветовала относиться придирчиво.

«Вряд ли можно говорить о том, что существуют однозначно вредные или полезные начинки для блинов. Их выбор — дело вкуса. Важно соблюдать чувство меры, ориентироваться на самочувствие и помнить о правилах пищевой безопасности», — уточнила эксперт.

По ее словам, от блинов с жирным мясом, ветчиной и сыром может появиться тяжесть и боль в животе. Сладкие блины не стоит есть людям, у которых нарушен обмен глюкозы.

«Блины с творожной и мясной начинкой опасно хранить долго — они быстро портятся и могут привести к пищевому отравлению. Особенно тяжело его переносят дети и взрослые с ослабленным здоровьем. Блинчики с начинкой желательно есть с пылу с жару: приготовили и сразу съели. Блины с медом могут спровоцировать аллергическую реакцию, которая особенно часто встречается у детей. Так что, если ребенок склонен к аллергии, от такого лакомства лучше воздержаться или заменить мед на варенье или сироп», — посоветовала врач.

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