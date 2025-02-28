Зарегистрировать по-новому

С 1 марта вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся процедур регистрационных действий в подразделениях Госавтоинспекции. Для постановки транспортного средства на учет полис ОСАГО становится необязательным, возобновляется возможность прекращения учета угнанного автомобиля, расширяется возможность использования при регистрационных действиях электронных документов. В этих и других нововведениях совместно с Госавтоинспекцией МВД России разбирались «Известия».

Минус ОСАГО

Одно из самых важных изменений, связанных с регистрацией транспортного средства, — исключение из перечня документов, которые владелец должен представить в регистрационное подразделение Госавтоинспекции (МРЭО), полиса ОСАГО. Это предусмотрено принятыми летом прошлого года поправками в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». Аналогичные изменения также вводятся постановлением правительства России № 1540 от 14 ноября 2024 года и новой редакцией административного регламента МВД России.

Исключение страховки из перечня обязательных документов — одна из мер совершенствования законодательства в сфере регистрации ТС, направленных на упрощение ряда административных процедур, отмечают в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

— С 1 марта 2025 года отменяется требование об обязательном предъявлении полиса ОСАГО. С этой даты при совершении любых регистрационных действий Госавтоинспекция не будет контролировать наличие этого документа, — рассказал «Известиям» начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

При этом в Госавтоинспекции особо подчеркивают, что изменения в законодательстве не означают, что страховка вообще не требуется. Полис ОСАГО, как и прежде, необходим для участия в дорожном движении — в случае его отсутствия водителю грозит штраф в размере 800 рублей, а при повторном нарушении штраф составит уже 3–5 тыс. рублей, напоминают в ведомстве.

— Контроль над наличием полиса ОСАГО при регистрации транспорта — это явно несвойственная для Госавтоинспекции функция. Вполне разумно, что страховку исключили из перечня документов, обязательных для представления в МРЭО, — заявил член президиума общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

Не надо ждать

Важное изменение касается сокращения срока, в течение которого прекращается регистрация ТС после того, как оно было продано. Сейчас это происходит по истечении десяти суток с даты заключения договора купли-продажи. С 1 марта, согласно изменениям в законодательстве, предыдущий собственник может снять машину с учета сразу в день совершения сделки. Однако для этого договор купли-продажи должен быть заключен через портал государственных или муниципальных услуг либо нотариально заверен. Причем заявление о снятии машины с государственного учета прежний автовладелец может подать как через «Госуслуги», так и при личном обращении в регистрационное подразделение. Если же сделка заключена в простой письменной форме, то транспортное средство, как и прежде, будет снято с учета спустя десять суток, уточнили в Госавтоинспекции.

Изменения в законодательстве расширили возможность использования при совершении регистрационных действий договоров купли-продажи, доверенностей и других документов, составленных в электронном виде, отметил Роман Мишуров. Однако это касается только документов, оформленных с использованием портала «Госуслуги», подчеркнул он.

— Необходимо иметь в виду, что никакие распечатки таких документов не могут заменить подлинники, поскольку законодательство четко определяет, что электронный документ — это документ, созданный и направляемый посредством портала «Госуслуги», — рассказал начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции МВД России.

Новые основания

— Изменениями в законодательстве предусмотрена корректировка процедур предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, связанных с прекращением и возобновлением их государственного учета, а также со снятием транспортных средств с учета, — заявил Роман Мишуров.

В частности, с 1 марта вводятся дополнительные основания для осмотра транспортного средства инспекторами регистрационных подразделений. Эта процедура становится обязательной в случае возобновления учета ТС, а также при оформлении паспорта ТС либо в случае замены документов на них, выданных до 1993 года.

Также появляются новые основания для снятия с учета автомобиля — например, если машина была уничтожена в результате пожара или иного происшествия. Это позволит автовладельцам избежать дополнительных действий, связанных с начислением налогов на такие ТС, отмечают в Госавтоинспекции.

— В целях защиты прав граждан, у которых транспортные средства ранее были похищены и находятся в розыске, законодательством восстановлена ранее существовавшая возможность прекращения учета таких ТС. Это позволит гражданам избежать необходимости ежегодного обращения в налоговые органы и подтверждения того, что они фактически не обладают данным ТС и поэтому освобождены от уплаты транспортного налога, — пояснил Роман Мишуров.

Кроме того, согласно новым правилам, прекращать регистрацию ТС смогут и «специализированные организации, выкупающие автомобили в целях их дальнейшей перепродажи».

Новым основанием для отказа в постановке автомобиля на учет с 1 марта станет полная или частичная неуплата утилизационного сбора в отношении ТС, ввезенных в Россию физическими лицами для личного пользования. Речь идет о ситуациях, когда не выполнены условия, при которых на машину распространяются льготные ставки утильсбора. Например, с момента ввоза такого ТС в нашу страну прошло менее 12 месяцев или гражданин в течение года ввез более одного ТС, оформив на «дополнительные» машины льготный утильсбор.

В Госавтоинспекции особо подчеркивают, что вопросы, связанные с взысканием недоплаты по утилизационному сбору, разрешаются в рамках таможенного и гражданского законодательства. Принимать решение об отказе в совершении регистрационных действий в отношении того или иного ТС в связи с неуплатой утилизационного сбора инспекторы МРЭО будут исключительно на основании информации, представленной таможенными органами, отмечают в ГУОБДД МВД России.

— В полномочия сотрудников регистрационных подразделений Госавтоинспекции не входит определение размера утилизационного сбора или пошлин, а также контроль над их уплатой — это прерогатива таможни. Вступающие с 1 марта изменения в законодательстве лишь вводят новое основание для отказа в совершении регистрационных действий. Устанавливать, в полном ли объеме уплачен утильсбор на конкретное транспортное средство, как и прежде, будут таможенные органы, — подчеркнул член президиума общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».