«Нужно полностью отпустить цену ОСАГО»

Нужно полностью отпускать тарифы по ОСАГО, заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, рынок для этого уже созрел, поэтому союз будет выходить с таким предложением к Центробанку в начале 2025-го. Нынешнего тарифного коридора не хватает для аварийных водителей. И если его не менять, то средняя цена полиса в следующем году вырастет примерно на 9%, именно на столько подорожали запчасти в 2024-м. Из-за проблем с платежами сейчас зависает примерно 40% контейнеров с деталями, а это влияет на стоимость, объяснил Уфимцев. По его словам, в следующем году также могут увеличить срок ремонта по ОСАГО до 45 дней. Разрешат ли чинить авто по обязательному полису б/у запчастями и когда водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам — в интервью главы ВСС «Известиям».

«Люди стали чаще страховаться от водителей без полиса ОСАГО»

— Какие основные тенденции развития страхового рынка вы можете выделить по итогам этого года?

— Одно из важных явлений для страхового рынка в 2024-м — это опережающий рост объема страховых сборов по сравнению с инфляцией и ВВП. Это означает, что сектор продолжает устойчиво развиваться, несмотря на некоторые факторы нестабильности в экономике.

Драйверами в этом году выступали в первую очередь личные виды страхования, например страхование жизни. Также сильно росло ДМС — компании стали чаще покупать медполисы сотрудникам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В этом году будут рекордные выплаты в агростраховании. Кроме того, полисы эффективно сработали в регионах, которые пострадали в период весеннего паводка.

Еще одна важная тенденция в этом году — появление коротких полисов ОСАГО. Это не замена традиционных годовых полисов, а некое точечное расширение. Например, если человек решил подработать в такси на выходных, он может купить себе дополнительный полис ОСАГО на такси на эти два дня и не переплачивать.

— Начали ли появляться в этом году новые продукты или активно развиваться какие-либо новые сегменты?

— В этом году появилось много мини-каско. Например, люди стали чаще страховаться от водителей без полиса ОСАГО или покупать защиту на случай аварии, когда лимита в 400 тыс. не хватает для покрытия ущерба. Если у виновника ДТП есть такой полис, то вместо него недостающую сумму компенсирует страховая компания.

И такая тенденция отмечалась не только в сегменте авто — в 2024-м произошел всплеск разных коробочных продуктов, причем часто дешевых — по цене порядка 2 тыс. рублей. По просьбе ЦБ мы сейчас готовим стандарты по страхованию. Это позволит сделать разнообразные полисы более понятными для потребителей. В стандартах для страховок будут указаны минимальные требования к покрытию, а также описаны сами продукты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Ожидаете ли вы роста объема страхового рынка по итогам этого года по сравнению с предыдущим? Примерно сколько он может составить?

— Да, мы ожидаем, что общий объем сборов страхового рынка в 2024-м может достичь рекордных 3,4 трлн рублей. Это на 45% выше предыдущего года.

«В 2025-м срок ремонта по ОСАГО уже могут увеличить до 45 дней»

— Недавно Госдума РФ приняла в первом чтении поправки об увеличении срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Известно ли вам, как сейчас продвигается обсуждение этой инициативы?

— Предложение увеличить срок ремонта по ОСАГО правильное, потому что из-за увеличившихся сроков поставки запчастей страховщикам крайне сложно восстановить автомобиль за 30 дней. Сейчас только детали доставляют в среднем от трех недель до нескольких месяцев. Поэтому даже за 45 дней получится отремонтировать не каждый автомобиль. Мы предлагали выделить срок поставки запасных частей из срока ремонта, но пришли к такому компромиссу.

Я думаю, в начале следующего года состоится второе чтение соответствующего законопроекта, и в 2025-м срок ремонта по ОСАГО уже могут увеличить до 45 дней. Ожидаем, что его принятие частично сможет решить проблему и количество ремонтов по ОСАГО вырастет.

— Если эту норму примут, то на сколько это может увеличить долю возмещения по ОСАГО с нынешних 5%?

— Увеличение срока по ОСАГО до 45 дней поможет ремонтировать примерно вдвое больше машин. Но важно отметить, что одно это изменение само по себе не вылечит рынок. Вместе с этой новеллой нужно вводить и ряд других изменений. Мы хотим провести серьезную реформу натурального возмещения по ОСАГО. Потребители традиционно предпочитают выплате отремонтированную машину, в том числе потому, что в этом случае не вычитается износ на заменяемые детали. Если будет принят комплекс мер, то показатель ремонта может вырасти вдвое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Многие клиенты специально просят отремонтировать авто по страховке, а не компенсировать аварию деньгами. И когда это упирается в невозможность компании провести ремонт из-за особенностей закона, то становится понятно, что ситуацию нужно менять.

Мы также хотим, чтобы у человека появилась возможность самостоятельно выбирать станцию техобслуживания, даже если у страховщика не заключен с ней договор. В этом случае часть обязанностей ляжет на потребителя, но эти изменения необходимо более четко описать, и мы готовим такие предложения. Основная цель наших предложений — увеличить долю ремонта по ОСАГО.

— В ЦБ сообщали, что в целом поддерживают эту инициативу, а как к ней относятся в Минфине?

— ЦБ и Минфин стоят на защите прав потребителя, они опасаются, чтобы вся ответственность в результате не легла на человека. В этом случае клиент окажется слабой стороной. Нельзя допустить, чтобы станции, например, проводили некачественный ремонт или вовсе обманывали клиентов. Цель — не просто подготовить такие поправки, а сделать систему работающей.

Мы также не можем обязать человека ехать на станцию сразу после получения направления на ремонт. Нужно четко описать процессы, связанные с его согласованием и проведением. Мы сейчас с ЦБ и Минфином над этим работаем. Я думаю, в начале следующего года предложения по изменению закона об ОСАГО мы подготовим и сможем запустить процесс внесения изменений в законодательство. Тогда в 2025-м россиянам уже могут разрешить самим выбирать станцию для ремонта по ОСАГО.

«Из-за проблем с платежами сейчас зависает примерно 40% контейнеров с запчастями»

— Каких максимальных сроков может сейчас достигать поставка деталей?

— Иногда сроки поставки запчастей могут достигать трех месяцев. Но в основном это касается электроники. Порой только оплата идет в течение месяца — транзакция проходит проверку, подтверждение, затем еще две-три недели уходит на транспортировку. Перед ввозом в третьи страны — дополнительная проверка, не входит ли товар в санкционный перечень. А сейчас почти все фары умные — в них стоят какие-то микрочипы. Из-за этого требуется очередная проверка, не нарушается ли санкционный режим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Поэтому поставщики деталей стали использовать новый способ доставки — дробить груз на разные контейнеры по разным типам деталей. Например, в одном контейнере — все резиновые части, в другом — железные, а в третьем — стеклянные. Это помогает ускорить поставку хотя бы некоторых запчастей. Но поправки в закон об ОСАГО как раз позволят улучшить ситуацию с ремонтом авто.

— Ранее вы рассказывали, что порядка 30–40% контейнеров с запчастями стали зависать перед отправкой из-за проблем с платежами. Как сейчас изменилась ситуация?

— Ситуация с поставкой всё еще сложная, и это проблема для рынка. Иногда возникают такие ситуации, что привезли уже четыре из пяти необходимых деталей, но ремонт не может начаться именно потому, что не хватает последней.

По-прежнему из-за проблем с платежами сейчас зависает примерно 40% контейнеров с запчастями. Однако ситуация динамическая, она постоянно меняется — в одном месте проблему получается решить, но в другом она появляется. При этом сложности возникают с платежами при поставке запчастей из Китая, Турции, ОАЭ и даже Казахстана. Иногда они появляются даже с оплатой не груза, а транспортировки. Всё это может приводить к дополнительным задержкам. Однако госорганы и ЦБ оперативно реагируют на ситуацию и новые вызовы.

В России выбрали крайне верный вектор развития — чтобы система доставки была не централизованная, а работало много поставщиков. Они везут запчасти с разных заводов, по разным каналам. Это позволяет системе лучше адаптироваться к изменениям.

«В следующем году цена ОСАГО увеличится на 9%»

— Вы говорили, что если задержки в поставках запчастей все-таки отразятся на цене в новых справочниках, то страховщики могут скорректировать и тарифы по ОСАГО. По вашим данным, отразились ли они в справочниках? Ждать ли повышения тарифов из-за этого?

— Да, это отразилось на справочниках запчастей. Средняя выплата по ОСАГО продолжает расти, она превысила 100 тыс. рублей. При этом в нынешнем году средняя цена полиса не увеличивалась. Однако мы видим, что запчасти для иномарок в декабре подорожали примерно на 10–12%.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В целом стоимость деталей за 2024 год в среднем выросла на 9%. И это с определенным лагом повлияет и на стоимость полиса. То есть в следующем году цена ОСАГО увеличится на 9% — примерно на ту же величину. Либо нужно расширять границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховщики смогли повысить стоимость только для аварийных водителей.

К концу года мы подошли к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев, но и для всех остальных.

«РСА предложит ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО»

— На сколько, по вашему мнению, нужно увеличивать границы тарифного коридора?

— Я считаю, что уже шесть лет рынок проходит проверку на зрелость, работают ли границы коридора. Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. Рынок созрел, и госорганы достаточно могут его контролировать. Поэтому злоупотреблений появиться не должно. К тому же работает перестраховочный пул, куда страховщики могут передавать договоры, для которых не хватает тарифа (в этом случае расходы делятся на всех участников рынка соразмерно их доле).

— В ЦБ как раз летом говорили, что готовы рассмотреть в среднесрочной перспективе возможность ввести свободный тариф. Вы собираетесь выходить с таким предложением?

— Да, РСА (Российский союза автостраховщиков — Евгений Уфимцев также является его главой) предложит ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО. Мы обсудим с регулятором такую возможность в начале следующего года. Я думаю, эта мера как раз будет сопряжена с реформой по натуральному возмещению.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Как это может отразиться на цене ОСАГО?

— Для аварийных водителей цена страховки продолжит расти, а для 85% автовладельцев цена ОСАГО не изменится. Для них даже появится дополнительная скидка за счет хорошего КБМ (показатель аварийности. — Ред.).

«Штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам начнут, возможно, уже в 2025 году»

— Всё более активно в этом году обсуждалась возможность разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО. Институт автотранспорта уже провел исследование, согласованное с Минтрансом, о том, какие детали безопасно использовать повторно. Как продвигается обсуждение с ведомствами?

— Это правильный трек, он полезен для всего российского автопрома. Мы видим со стороны госорганов понимание, они тоже заинтересованы в развитии автомобильной отрасли. Мы сейчас находимся в диалоге. Категорического отторжения этой идеи мы не получили, нам поступают вопросы, которые необходимо проработать, чтобы использование б/у запчастей в ремонте по ОСАГО не снизило безопасность на дорогах и не ухудшило ситуацию с угонами автомобилей для разборок на запчасти. Сейчас мы готовим нормативные документы с уточнениями.

Нужно понимать, что в какой-то момент российский рынок резко переориентировался на применение только новых деталей при ремонте, однако повторно использовались запчасти и раньше, и сейчас это активно применяется в мировой практике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Как вы считаете, в следующем году получится решить этот вопрос?

— Да, мы бы очень хотели решить его в 2025 году и определиться с концепцией внедрения в законодательство возможности ремонтировать автомобили с применением б/у запчастей.

— В 2024 году планировалось провести пилот, когда водителей будут предупреждать об отсутствии ОСАГО. В какой момент, по вашему мнению, начнут вводить штрафы по камерам дорожного движения за отсутствие полиса?

— Эксперимент по проверке ОСАГО по камерам с предупреждениями на «Госуслугах» запустят в марте 2025-го. Он нужен для того, чтобы проверить, выдерживает ли система нагрузку, нет ли большого числа ошибок. Изначально его планировалось провести в течение года, однако если система начнет работать, жалоб от людей не будет и станет понятно, что всё действует корректно, то штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам начнут, возможно, уже в 2025 году.

Эта инициатива очень важна. Например, она позволяет уменьшить количество пробок. Потому что аварии вызывают большие проблемы на дорогах. А если у обоих автовладельцев есть полис, то они могут составить европротокол с фотофиксацией при ущербе до 400 тыс. и разъехаться.

Сейчас уже некоторые регионы вышли с инициативой начать штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам еще до окончания эксперимента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Сколько примерно водителей по России ездят без ОСАГО?

— Сейчас без ОСАГО ездит около 10% водителей. Штрафы по камерам за отсутствие полиса помогут уменьшить их число в десять раз.

За отсутствие полиса люди будут платить 800 рублей, как и сейчас. А за повторное нарушение штраф увеличили до 3–5 тыс.

«В 2025-м страховое сообщество обсудит с госорганами повышение лимита выплат по ОСАГО»

— В 2025 году готовится несколько изменений. Например, начнет работать ДСЖ. Какие клиенты могут им заинтересоваться?

— Такой вид страхования, как ДСЖ, скорее, подходит тем, кому интересно получить не фиксированный доход, а постараться взять максимум от того, как сработает ПИФ. Из преимуществ ДСЖ можно отметить полностью прозрачный расчет стоимости инвестиционной части и размера инвестиционного дохода, владение паями ПИФ самим клиентом, что предполагает возможность залога, обмена паев и так далее, адресную передачу капитала — назначение при заключении договора выгодоприобретателя, которому будет произведена выплата, систему гарантирования по договорам страхования жизни на случай отзыва лицензии у страховщика. ДСЖ начнет действовать в России с 1 января 2025 года, но ИСЖ еще будут продавать до начала 2026-го.

— Какие еще нововведения готовятся?

— С января 2025-го ОСАГО начнет действовать в новых субъектах России. Люди уже сейчас начали приобретать там полисы.

Также мы надеемся, что в следующем году уже полноценно заработает система с короткими полисами. Причем не только по ОСАГО, но и по другим видам страхования. Я думаю, что они получат дальнейшее развитие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще в следующем году мы ожидаем изменения по страхованию жилья. Рынок готовит предложения, как модернизировать закон, чтобы оно стало более дешевым и удобным для граждан.

— Начнете ли вы обсуждать увеличение предельного размера выплаты по ОСАГО?

— Сейчас только 3% аварий требуют выплаты больше лимита по ОСАГО в 400 тыс. При этом увеличение порога приведет к подорожанию полиса для всех автовладельцев. Мы ждали, когда остановится тренд роста цен на запчасти, однако, судя по всему, и в следующем году будут колебания.

Я думаю, в 2025-м страховое сообщество обсудит с госорганами повышение лимита выплат по ОСАГО. Например, в части увеличения выплаты при ущербе жизни и здоровью до 2 млн рублей. Это может привести к повышению цены полиса на 15–20%, но зато выплата вырастет сразу в четыре раза. Повышение порога по ущербу имуществу в 400 тыс. мы также обсудим. Но для начала хотелось бы дождаться стабилизации цен на запчасти.