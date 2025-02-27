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Биотехнолог предупредила о последствиях неправильного хранения косметики

Биотехнолог Золотарева посоветовала не хранить косметику в холодильнике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Хранение некоторых видов косметики в холодильнике может привести к изменению их свойств. Об этом старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила в четверг, 27 февраля.

При этом она отметила, что хранение других продуктов в холоде может, наоборот, усилить их действие.

«Низкие температуры могут замедлить рост бактерий и грибков, что актуально для определенных типов косметики. Речь, например, об органической косметике, содержащей натуральные быстро разлагающиеся ингредиенты, о кремах и сыворотках с активными компонентами, такими как ретиноиды и витамин С, которые чувствительны к свету и теплу», — рассказала биотехнолог в разговоре с Lenta.Ru.

Она добавила, что тушь для ресниц и маски для лица, особенно увлажняющие и охлаждающие, также можно хранить в холодильнике.

При этом есть косметика, хранение которой в холодильнике противопоказано. Так, помады и блески для губ могут изменять консистенцию, становиться слишком твердыми и ломкими, а тональные кремы и пудры могут твердеть или образовывать комки, объяснила эксперт.

«Лаки для ногтей могут загустевать и терять свои свойства, а парфюм способен изменить аромат из-за нестабильных эфирных масел», — предупредила Золотарева.

Биотехнолог считает, что большинство косметических продуктов лучше хранить в обычных условиях, не допуская попадания прямого солнечного света и высокой влажности. При этом рекомендуется избегать высоких и низких температур. Кроме того, всегда следует плотно закрывать флаконы и баночки после использования, чтобы воздух и бактерии не ускоряли порчу косметики.

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Ранее в этот день врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Нана Носарева рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион для борьбы с морщинами, пишет Life.Ru.

По словам специалиста, против морщин необходимо употреблять в пищу томаты и красный болгарский перец, которые являются важными источниками природных антиоксидантов из-за высокого содержания ликопина и витамина C, морковь, содержащую бета-каротин и витамин A, арбуз, который содержит в себе витамины A и C и способствует увлажнению кожи и здоровому цвету лица, а также семена чиа, куркуму, миндальное молоко и гречишный чай, сообщает 360.ru.

13 февраля косметолог Алевтина Атагишиева заявила, что в России существует огромная проблема «серой» косметологии, где используют несертифицированные препараты и работают люди без медицинского образования, передает НСН.

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