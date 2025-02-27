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Врач-косметолог рассказала о продуктах для борьбы с морщинами

Врач Носарева: томаты, морковь и гранат помогают при борьбе с морщинами
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Нана Носарева 27 февраля рассказала «Газете.ru», какие продукты необходимо включить в рацион для борьбы с морщинами.

Она заявила, что против морщин необходимо употреблять в пищу томаты и красный болгарский перец, которые являются важными источниками природных антиоксидантов из-за высокого содержания ликопина и витамина C, морковь, содержащую бета-каротин и витамин A, арбуз, который содержит в себе витамины A и C и способствует увлажнению кожи и здоровому цвету лица, а также семена чиа, куркуму, миндальное молоко и гречишный чай.

«Отдельного внимания заслуживает гранат, богатый эллаговой кислотой, которая ускоряет обновление клеток. Помимо этого, он содержит около 12 аминокислот, которые участвуют в выработке коллагена и эластина — ключевых белков, отвечающих за упругость кожи», — уточнила врач.

Эксперт напомнила также о пользе орехов из-за жирных кислот омега-3 и витамина E, питающих и защищающих кожу, оливкового масла — для сохранения молодости и упругости кожи благодаря высокому содержанию полезных жиров и витамина E, льняной каши — за счет альфа-линоленовой кислоты для придания естественного сияния кожи, нута, который является источником растительного белка.

«Не стоит забывать и про жирные сорта рыбы, обогащенные витаминами A и D, а также микроэлементами, улучшающими кровоток и насыщение клеток кислородом. И конечно, нельзя не упомянуть про авокадо, который способствует разглаживанию морщин и повышает тонус кожи», — добавила Носарева.

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