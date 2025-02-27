Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу анонсировал свой предстоящий визит в Россию и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 27 февраля сообщило агентство БелТА.
На встрече планируется обсудить все вопросы подробно.
«По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях», — сказал Лукашенко.
Ранее, 21 февраля, Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры. Он заявил, что США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем. А этого Москве допускать никак нельзя, добавил он. Переговоры между делегациями состоялись в одном из дворцов королевской семьи в Эр-Рияде 18 февраля.